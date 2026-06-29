"მედუზა": უკრაინის ომის 1300-ზე მეტმა მონაწილემ რუსეთის ხელისუფლებაში თანამდებობები მიიღო

რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შეჭრის, სულ მცირე, 1305-მა ყოფილმა მონაწილემ თანამდებობები მიიღო რუსეთის ხელისუფლების სისტემაში - იუწყება გამოცემა "მედუზა".
საქმე ეხება პირებს, რომლებმაც ადგილობრივ ან რეგიონულ არჩევნებში გაიმარჯვეს, ან დაინიშნნენ თანამდებობებზე ხელისუფლებაში თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, რომლებშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სახელმწიფო. "მედუზა" წერს, რომ საერთო ანგარიშით, მათ 1311 თანამდებობა დაიკავეს.
ჟურნალისტებმა მონაცემები შეაგროვეს ღია წყაროებზე დაყრდნობით - კერძოდ, ფედერალური და რეგიონული მედიის მონაცემებით, სახელისუფლო და საარჩევნო უწყებების ვებსაიტებით. იუწყებიან, რომ ეს არის მინიმალური მაჩვენებელი, რეალურად კი გაცილებით მაღალია ომის იმ მონაწილეთა რიცხვი, რომლებმაც ხელისუფლების სისტემაში თანამდებობები მოიპოვეს.
შეკრებილი მონაცემები ცხადყოფს, რომ ამგვარი დანიშვნების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება - 2023 წელს ეს რიცხვი შეადგენდა მხოლოდ 45-ს, 2024-ში - სულ მცირე, 201-ს, 2025 წელს - სულ მცირე, 754-ს, ხოლო 2026 წლის იანვრიდან მაისამდე პერიოდში - არანაკლებ 311-ს.
უკრაინის წინააღმდეგ ომის მონაწილეთა თანამდებობებზე დანიშვნის ყველაზე მეტი შემთხვევა მოსკოვის ოლქზე მოდის.
ფორუმი