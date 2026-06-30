ვენესუელაში 1700-ს გადააჭარბა დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა

ვენესუელის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები 24 ივნისს მომხდარი ორი დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული მსხვერპლის შესახებ.
29 ივნისის მდგომარეობით, დაღუპულია 1719 ადამიანი. მანამდე დადასტურებული იყო 1400-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი.
ოფიციალური მონაცემებით, დაშავებულია 5034 ადამიანი. უსახლკაროდ დარჩა 15 866.
გაეროს ინფორმაციით, მიწისძვრების შედეგად სრულად დაინგრა ან მნიშვნელოვნად დაზიანდა 2500-მდე შენობა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ ვენესუელის დედაქალაქი კარაკასი და ლა-გუაირას შტატი.
- ვენესუელაში 24 ივნისს დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში მოხდა ორი, 7,2, და 7,5 მაგნიტუდის, დამანგრეველი მიწისძვრა.
24 ივნისიდან დაკარგულად ითვლება ათეულობით ათასი ადამიანი.
სამძებრო-სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობისა და ადგილობრივი ძალების დასახმარებლად ვენესუელაში სპეციალური ჯგუფები გაგზავნა არაერთმა ქვეყანამ, ისევე, როგორც სურსათი და სხვა საჭირო პროდუქტები.
მიწისძვრებით დაზარალებული რაიონების მცხოვრებთა დიდი ნაწილი საკუთარი ძალებით ცდილობს ნანგრევებისგან ტერიტორიის გაწმენდას და დაკარგული ახლობლების მოძებნას. ისინი ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, რომ დაპირებული დახმარება არ მიუღიათ.
- ვენესუელაში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა ქვეყნისთვის რთულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებაში. 2026 წლის დასაწყისიდან, აშშ-ის მიერ ვენესუელის მმართველ ნიკოლას მადუროს დაპატიმრების შემდეგ ქვეყანას დროებითი მთავრობა მართავს. ვენესუელის მოქალაქეები მწვავე ეკონომიკური პრობლემების წინაშე არიან მრავალწლიანი ჰიპერინფლაციის გამო.
ფორუმი