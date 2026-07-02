უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში „ლუკოილის“ ქარხანას დაარტყეს

უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 2 ივლისს რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ კსტოვოში დრონებით დაარტყეს კომპანია „ლუკოილის“ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას.
ქარხანაზე შეტევა, რომლის შესახებაც თავდაპირველად უკრაინული და რუსული მედიასაშუალებები წერდნენ, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა.
უკრაინის გენშტაბის განცხადებით, რუსეთის სამხედრო-ეკონომიკური პოტენციალის შესამცირებლად დაარტყეს კსტოვოში მდებარე ქარხანა „ლუკოილ-ნიჟეგოროდნეფტეორგსინთეზს“, რომლის ტერიტორიაზეც ხანძარი გაჩნდა და წინასწარი მონაცემებით, დაზიანებულია ნავთობის პირველადი გადამუშავების დანადგარი.
- „ლუკოილის” ამ ქარხანას, რომელსაც წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონი ტონა ნავთობის გადამუშავება შეუძლია, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ადრეც არაერთხელ დაარტყეს, მათ შორის 2026 წლის აპრილსა და მაისშიც.
- წინა, 20 მაისის შეტევის შემდეგ სააგენტო Reuters-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით დაწერა, რომ ქარხანა იძულებული გახდა ნავთობის პირველადი გადამუშავების ძირითადი დანადგარის მუშაობა შეეჩერებინა.
რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის გუბერნატორმა გლებ ნიკიტინმა 2 ივლისს დილით ტელეგრამ-არხზე დაწერა, რომ რეგიონში განადგურებულია 30 უკრაინული დრონი და „ნამსხვრევების ჩამოცვენამ გამოიწვია ერთი-ერთი სამრეწველო ობიექტის და რამდენიმე სახლის არაკრიტიკული დაზიანებები“.
გუბერნატორის თანახმად, დაიღუპა ერთი და დაშავდა ოთხი ადამიანი. ნიკიტინს არც კონკრეტული რაიონი დაუსახელებია და არც საწარმო.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები ამ გაზაფხულიდან ინტენსიურად უტევენ სამხედრო ობიექტებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, ნავთობის ტერმინალებს და ტრანსპორტირების მარშრუტებს რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში.
- რუსეთის რეგიონებში ბენზინის და დიზელის საწვავის გაყიდვა შეზღუდეს, ანექსირებულ ყირიმში კი სრული დეფიციტი შეიქმნა.
უკრაინის პრეზიდენტმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებსა და რაიონებზე რუსეთის ყოველდღიურ დარტყმებზე და მიზანია რუსეთის სახელმწიფო სისტემა დააზიანონ, ომის გაგრძელების შესაძლებლობები შეუზღუდონ და ომის შეწყვეტა აიძულონ.
უკრაინის შეტევების პასუხად, 2 ივლისს რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და დრონებით მასირებული, დიდი მსხვერპლის და ნგრევის გამომწვევი შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე.
ფორუმი