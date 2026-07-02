კაია კალასი კიევზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ მოსკოვისთვის სანქციების გამკაცრებას მოითხოვს

კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებზე რუსეთის ახალი დარტყმების შემდეგ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი აპირებს, გამოვიდეს წინადადებით, რომ რუსეთს უფრო მკაცრი სანქციები დაუწესდეს.
„დარტყმების საპასუხოდ გამოვალ წინადადებით, ახალი სანქციები დაწესდეთ დამატებით სტრუქტურებსა და კომპანიებს, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსს,“ განაცხადა კალასმა ხუთშაბათს, 2 ივლისს, ბრიუსელში. მას დეტალებზე არ უსაუბრია.
კალასის სიტყვებით, რაც უფრო მეტად უტევს მოსკოვი სამოქალაქო მოსახლეობას, მით უფრო მკაცრი უნდა იყოს სანქციები. „მხოლოდ მსჯელობა შეაჩერებს კიევზე დარტყმებს,“ აღნიშნა მან. კალასის თქმით, ამის მისაღწევად შესაძლებელია მხოლოდ უკრაინის უწყვეტი სამხედრო დახმარებით და მოსკოვზე გაძლიერებული ზეწოლით. მისი აზრით, რუსეთისთვის ომის საფასური მომავალშიც უნდა გაიზარდოს, სანამ მოსკოვი მიხვდება, რომ ვერ შეძლებს ამ ომში გამარჯვებას.
უკრაინაზე მასირებული შეტევისას, რომლის ძირითადი სამიზნე დედაქალაქი კიევი იყო, რუსეთის ჯარებმა სხვადასხვა ტიპის 74 რაკეტა და 496 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენეს. ეს მონაცემები 2 ივლისს დილით გამოაქვეყნა უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ.
რუსეთის მასირებულ დარტყმას, რომელიც პირველიდან ორი ივლისის ღამით დაიწყო, კიევში დიდი მსხვერპლი და ნგრევა მოჰყვა.
დაიღუპა სულ მცირე 18 ადამიანი და ათეულობით დაშავდა. დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები.
კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ 3 ივლისი დედაქალაქში გლოვის დღედ გამოაცხადა.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრ იულია სვირიდენკოს ინფორმაციით, კიევში პირდაპირი დარტყმა იყო სულ მცირე 20 სახლზე, საერთო ჯამში კი ასამდე სახლია დაზიანებული.
2022 წლის თებერვალს უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან მოყოლებული ევროკავშირმა აშშ-სთან, დიდ ბრიტანეთთან, კანადასთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად სანქციების ოცზე მეტი პაკეტი მიიღო. ივნისში ევროკავშირმა მიიღო სანქციების პაკეტი 34 ფიზიკური და 47 იურიდიული პირის წინააღმდეგ. სანქციები შეეხო რუსეთის სამხედრო მრეწველობას, „ჩრდილოვან ფლოტსა“ და სტრუქტურებს, რომლებიც ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის საქმესთან არიან დაკავშირებული.
კალასი, რომელიც ადრე ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, თანმიმდევრულად გამოდის უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაზრდისა და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების მოთხოვნით. ამასთან დაკავშირებით რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2025 წელს მასზე ძებნა გამოაცხადა.
ფორუმი