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ზელენსკი: რუსტემ უმეროვმა მოლაპარაკებები გამართა ჯარედ კუშნერთან

ვოლოდიმირ ზელენსკი. ევიანი, 16 ივნისი, 2026.
ვოლოდიმირ ზელენსკი. ევიანი, 16 ივნისი, 2026.

უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში მოლაპარაკებები გამართეს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა რუსტემ უმეროვმა და აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძემ, ჯარედ კუშნერმა.

ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა 2 ივლისს. მოლაპარაკებების შინაარსის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა.

ზელენსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ კუშნერი და ტრამპის სპეციალური წარგზავნილი სტივ უიტკოფი მაინც ესტუმრებიან უკრაინას, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე თვეა, შედეგი არ გამოუღია აშშ-ის ძალისხმევას უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის შეწყვეტის თაობაზე.

„უნდა ჩამოვიდნენ, რათა ნახონ, გაიგონ და აუხსნან პრეზიდენტს (დონალდ ტრამპს - რედ.). შემდეგ კი ძალიან თავაზიანი მანერით, როგორც ეს იცის სტივ უიტკოფმა, უპასუხოს რუსეთს, რა უნდა გააკეთოს მან: სწრაფად მიუჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდას, შეთანხმდეს, შეაჩეროს ეს ომი,“ მოჰყავს უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვები ონლაინ გამოცემა ТСН-ს.

ამავე დროს ზელენსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ მოახერხებს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრას ნატოს სამიტის კულუარებში.

სამიტი 7-8 ივლისს ტარდება ანკარაში.


ფორუმი

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