მიხეილ ყაველაშვილი ჩავიდა აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად

პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჩავიდა ირანში ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად. მას აეროპორტში ირანის განათლების მინისტრი ჰოსეინ სიმაი საფარი დახვდა.
ირანში ჩავიდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანიც.
დღის განმავლობაში უცხოური დელეგაციები ისლამური რესპუბლიკის ყოფილი ლიდერისთვის პატივის მისაგებად მივლენ.
"ქართული ოცნების" გამოხმაურება
"ჩვენ ირანელ ხალხთან ჩავდივართ - მეზობლებთან სამძიმარზე ჩავდიოდით, ახლაც ჩავალთ, ღმერთმა ყველას ცუდი აშოროს და თუ საჭირო იქნება, მომავალშიც არ დავიხევთ უკან", - უთხრა „ქართული ოცნების" წარმომადგენელმა დეპუტატმა, თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებს მიხეილ ყაველაშვილის ირანში ცასვლის კომენტირებისას, რომლის ფონიც ამერიკელმა კონგრესმენის ჯო უილსონის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტი იყო. შარმანაშვილმა უილსონის განცხადებას "სამარცხვინო" უწოდა.
ჯო უილსონმა დაწერა: „დიქტატორ ხამენეის დაკრძალვაზე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ამერიკის მოძულეები იკრიბებიან, „ქართული ოცნების“ ყალბი პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი გეგმავს დასწრებას, რათა კიდევ უფრო გააღრმაოს ირანსა და „ქართულ ოცნებას“ შორის ანტიამერიკული პაქტი.“
ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია
ირანში დღეს 3 ივლისს დაიწყო ყოფილი უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის, სამგლოვიარო და დაკრძალვის ცერემონია. ეს ხდება მისი დაღუპვიდან ოთხ თვეზე მეტი ხნის შემდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით, ხამენეი აშშ-ისა და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწყებული ომის პირველივე დღეს რამდენიმე თანმხლებ პირთან და ოჯახის წევრთან ერთად დაიღუპა.
ირანული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, 3 ივლისის დილით ხამენეის ცხედარი თეირანის მთავარ სალოცავში, იმამ ხომენეის მოსალაში გადაასვენეს.
აშშ-ისა და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწყებული ომის შემდეგ, პირველად საჯაროდ, დღეს ჰამენეის კუბოსთან გამოჩნდა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის (IRGC) მთავარსარდალი აჰმად ვაჰიდი, ის ჩანდა ირანული სახელმწიფო მედიის მიერ 3 ივლისს გავრცელებულ კადრებში.
ირანის ხელისუფლებამ ხამენეის გამოსათხოვარი, სამგლოვიარო მსვლელობა და დაკრძალვის ცერემონია ერთკვირიან პროცესიად დაგეგმა. ოფიციალური პირების განცხადებით, ღონისძიებებში „მილიონობით ადამიანის“ მონაწილეობას მოელიან.
არსებული ინფორმაციით, დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით, ყოფილი უზენაესი ლიდერის ცხედარს თეირანსა და ყუმში გამართული ცერემონიების შემდეგ ერაყის ოთხ ქალაქში გადაასვენებენ. მას ხუთშაბათს, 9 ივლისს, ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე, თეირანის შემდეგ მეორე დიდ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ.
ალი ხამენეი ირანს სამ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი მმართველობის პერიოდი ბევრი ირანელისთვის ასოცირდებოდა რეპრესიებთან, დაშინებასთან, დაპატიმრებებსა და მკაცრ პოლიტიკურ თუ სოციალურ შეზღუდვებთან.
28 თებერვალს აშშ-ისა და ისრაელის ავიაიერიშების შედეგად ხამენეის დაღუპვის შესახებ ცნობას ირანის მოსახლეობის ნაწილი სიხარულით შეხვდა. ამის გამო ხელისუფლებამ არაერთი ადამიანი დააკავა, ზოგიერთს მძიმე სასჯელი მიუსაჯა, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯითაც დაემუქრა.
ფორუმი