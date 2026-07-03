"რაც ხდება, უსამართლობაა", - ავალიანის საქმეზე დაკავებული არასრულწლოვანის მამა

ძალადობის შედეგად გარდაცვლილი მასწავლებლის, გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ არასრულწლოვნის მამამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ , მერაბ მალანიამ ზაჰესის წინასაწარი დაკაების იზოლატორიდან გამოსვლის შემდეგ მედიასთან საუბარში თქვა, რომ არ ეთანხმება მისი ვაჟისთვის წარდგენილ ბრალს და "უსამართლობა" უწოდა პროცესს.
"შეგნებულად არ ვაკეთებდი განცხადებას აქამდე, ვინაიდან მიმდინარეობდა გამოძიება. რა თქმა უნდა სრულად ვითავისებდი იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მე მაკისრია როგორც ყოფილ მაღალჩინოსალს და ყოფილ პოლიციელს. აქედან გამომდინარე ვიყავი ჩუმად. ბევრი ტალახი მესროლეს ამ პერიოდში, მაგრამ თმენის ვალდებულება მაქვს ისევ მოგახსენებთ, როგორც ყოფილ პოლიციელს.
რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ჩემი შვილი დააკავეს შეუტყობინებლობის მუხლით, რაც ახლა გადაკვალიფიცირდა 117-ე მუხლით, რაც გულისხმობს თავდასხმაში ხელშეწყობას. მე არ ვეთანხმებოდი არც პირველს ან შეუტყობინებლობას და არც ამას არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლად საქართველოშიც და თუ საჭირო გახდება საქართველოს გარეთაც", - თქვა მერაბ მალანიამ.
მისი სიტყვებით, საქმე "რეზონანსულია" არ სურს ვინმეს შეურაცხყოფა " მაგრამ მისი სიტყვებით "ეს არის უსამართლობა, რაც ახლა ხდება".
დაკავებული არასრულწლოვნისთვის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების მუხლით წარდგენილ ბრალდებას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე და დაწერა, რომ "საქმეში არსებულ უხვ, მყარ, პირდაპირ და ირიბ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, პროკურატურამ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და გიორგი მერაბის-ძე მალანიას დაუმძიმა ბრალი".
პროკურატურამ ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ფაქტზე წარუდგინა ბრალი ძალადობის შედეგად გარდაცვლილი მასწავლებლის, გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ არასრულწლოვანს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის, მერაბ მალანიას ვაჟია.
არასრულწლოვანი 1 ივლისს დააკავეს და დაკავებისას მას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავებოდნენ, სისხლის სამართლის კოდექსის 376-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს, რაც სამიდან შვიდ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
პროკურატურის მიერ ოფიციალურად წარდეგნილი ბრალის მიხედვით კი არასრულწლოვანს 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
გიგა ავალიანის საქმე
მასწავლებელ გიგა ავალიანზე ძალადობის შემდეგ - რასაც მისი გარდაცვალება მოჰყვა - სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლით, ჯამში, ხუთი არასრულწლოვანია მსჯავრდადებული. ორ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება.
28 წლის მასწავლებელს, გიგა ავალიანს, თბილისში, თემქის დასახლებაში, 2025 წლის პირველ ოქტომბერს არასრულწლოვანები თავს დაესხნენ და იძალადეს. მან 23 დღეს იცოცხლა და 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა.
ფორუმი