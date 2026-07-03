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კიევში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა

2 ივლისის ღამეს კიევზე რუსეთის არმიის დარტყმის შედეგად დაზიანებული შენობის ნანგრევებიდან კიდევ სამი დაღუპულის ცხედარი ამოიყვანეს, იტყობინება უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახური (SES).

თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა.

ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტიმურ ტკაჩენკოს თქმით, კიდევ სამი ადამიანი არ უპასუხებს კონტაქტს. ძებნა გრძელდება. ხუთშაბათს საღამოს ტკაჩენკომ განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვმა 91-ს მიაღწია.

3 ივლისის ღამეს რუსეთის ძალებმა უკრაინაზე იერიში განაგრძეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, მთელი ღამის განმავლობაში ქვეყანაზე იერიში მიიტანეს 105 დრონისა და ორი Kh-59/69-ტიპის საჰაერო რაკეტის საშუალებით. ამავე ინფორმაციით, ოთხმოცდახუთი დრონი და ერთი რაკეტა განეიტრალდა.

დნეპროპეტროვსკის რეგიონში თავდასხმების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა. კრივოი-როგში დაზიანდა ოფისი, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საცხოვრებელი კორპუსები, მაღაზია და მანქანები. სოფიევსკაში მდებარე ბენზინგასამართ წერტს ცეცხლი გაუჩნდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. დაზიანება ასევე დაფიქსირდა სინელნიკოვსკის, კამენსკისა და ნიკოპოლსკის რაიონებში.


ფორუმი

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