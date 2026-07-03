ივნისის ცხელ პერიოდში ევროპის სამ ქვეყანაში დაფიქსირდა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი

ივნისის ძლიერი სიცხის დროს საფრანგეთში, ნიდერლანდსა და ბელგიაში სიკვდილის 3 700 შემთხვევა აღინუსხა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს მონაცემები წინასწარია და შესაძლოა გაიზარდოს, იტყობინება Reuters-ი.
საფრანგეთში გარდაცვალების 2025 შემთხვევა იყო. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი უჩვეულოდ მაღალი იყო 45 წელს გადაცილებულებს შორის. ბელგიის ჯანდაცვის სამინისტრომ 18-დან 29 ივნისამდე დაახლოებით
1200 ადამიანის სიკვდილის შესახებ განაცხადა. ნიდერლანდში კი გარდაცვალების დაახლოებით 480 შემთხვევა დაფიქსირდა, ძირითადად 80 წელს გადაცილებულ ადამიანებში.
Reuters-ის ცნობით, ცხელი დღეები, რომელიც დაახლოებით 20-დან 28 ივნისამდე გაგრძელდა, ყველაზე ძლიერი იყო, რაც კი ოდესმე აღნუსხულა ევროპაში.
ფორუმი