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პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც ვაშლიჯვარში ორი ადამიანი დაჭრა

საქართველოს შს სამინისტრო
საქართველოს შს სამინისტრო

შინაგან საქმე სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით, 4 ივლისს თბილისში ვაშლიჯვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რამდენიმე პირს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაწყებული სიტყვიერი შელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა და დაპირისპირების დროს ერთ-ერთმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ორი ადამიანი დაჭრა.


დაპირისპირების ამსახველი ვიდე-მასალა 4 ივლისს ღამით სოციალური ქსლებითაც გავრცელდა.

როგორც პოლიცია განმარტავს, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე და 236-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

„ერთი ადამიანია დაკავებული ორი პირის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისა და იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით. გამოძიებით დადგინდა, რომ რამდენიმე პირს შორის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაწყებული სიტყვიერი შელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დაპირისპირების დროს ერთ-ერთმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ორი ადამიანი დაჭრა. დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება”, - ნათქვამია შს სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.


ფორუმი

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