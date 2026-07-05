ტრამპი აშშ-ის 250-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე National Mall-ზე გამოვიდა სიტყვით

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 ივლისს, აშშ-ის 250-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდა ვაშინგტონში, National Mall-ზე.
Reuters-ის თანახმად, მან გაიმეორა მოწოდებები ხმის მიცემის ახალი შეზღუდვების შესახებ და გაფრთხილება გამოთქვა, რომ „კომუნისტებს“ შეეძლოთ ქვეყანაში პოზიციების მოპოვება და გაიმეორა ის, რასაც ის თავის მიღწევებად აფასებს.
ქარიშხალთან დაკავშირებული თითქმის ორსაათიანი დაგვიანების შემდეგ, ტრამპი ვაშინგტონში, მოედანზე გამოჩნდა, რათა წარმოეთქვა სიტყვა, რომელშიც პატრიოტიზმისადმი ფართო მოწოდებები შერწყმული იყო ქვეყნის შიგნით და მის გარეთ არსებული შესაძლო იდეოლოგიურ საფრთხეებზე თავდასხმასთან.
ტრამპმა შეაქო ამერიკის მიღწევები, როგორიცაა ომში გამარჯვებები, მთვარეზე დაშვება და ძმები რაიტების პიონერული ფრენა, ასევე აშშ-ის მმართველობის სისტემა ზოგადად.
მან ასევე მოუწოდა კონგრესს, მიეღო შეჩერებული საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც შეზღუდავდა ფოსტით კენჭისყრას და მოითხოვდა მოქალაქეობის დამადასტურებელ საბუთს ხმის მიცემისთვის რეგისტრაციისას, თქვა, რომ „გაანადგურა“ ირანის სამხედრო ძალები და გააფრთხილა შეერთებულ შტატები კომუნიზმის აღზევების შესახებ.
ტრამპმა კომუნისტური „კიბოს“ შესახებ ილაპარაკა და თქვა, რომ „ასეთი საფრთხე დაუყოვნებლივ და მის დაწყებამდე უნდა შევაჩეროთ. ეს კიბოს ჰგავს - თქვენ უნდა ამოჭრათ ის და სწრაფად უნდა ამოჭრათ.“
რესპუბლიკელმა პრეზიდენტმა წარსულში არაერთხელ მოიხსენია მემარცხენე დემოკრატი კანდიდატები, რომლებმაც პრაიმერის სერია მოიგეს, როგორც „კომუნისტები“, თუმცა შაბათს ის მათ არ შეხებია.
ტრამპამდე, პრეზიდენტები, როგორც წესი, თავს არიდებდნენ 4 ივლისის აღნიშვნებზე პირადად გამოჩენას, მაგრამ მან წაშალა ზღვარი ოფიციალურ ხსენებასა და საარჩევნო
სტილის პოლიტიკას შორის.
სტუმრები საათობით ელოდნენ ღონისძიებაზე შესვლას, გაძლიერებული უსაფრთხოებისა და 39 გრადუსიანი სიცხის გამო. რეკორდული სიცხის გამო ტერიტორიაზე რამდენიმე აღლუმი და სხვა ღონისძიება გაუქმდა.
დამოუკიდებლობის დღე (ასევე ცნობილი როგორც 4 ივლისი) ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დღესასწაულია, რომელიც ყოველწლიურად 4 ივლისს აღინიშნება.
ამერიკის შეერთებული შტატები 4 ივლისს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის რატიფიცირებას კონტინენტური კონგრესის მიერ 1776 წლის ამ დღეს ფილადელფიაში.
ამ დღეს, ყოფილი ბრიტანეთის ცამეტი კოლონია დოკუმენტში პირველად იქნა ოფიციალურად მოხსენიებული, როგორც „ამერიკის შეერთებული შტატები“ . მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების იურიდიული საფუძველი შეიქმნა 1787 წლის ჯერ კიდევ მოქმედი კონსტიტუციის რატიფიცირებით 1788 წლის 21 ივნისს, 1776 წლის 4 ივლისი ერის დაფუძნების აქტად ითვლება.
ფორუმი