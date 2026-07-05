ტრამპმა FIFA-ს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ჩემპიონატზე აშშ-ის ნაკრების მოთამაშის სასჯელის გაუქმების გამო

დისკვალიფიკაციის გაუქმებამ თავდამსხმელს გზა გაუხსნა, მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ეტაპზე მერვედფინალში ბელგიასთან ითამაშოს.
წესით, ბალოგანს 6 ივლისის თამაში უნდა გამოეტოვებინა.
მან წითელი ბარათი მიიღო ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მატჩში იმისთვის, რომ ფეხზე დააბიჯა მცველ ტარიკ მუჰარემოვიჩს.
ამ თამაშში ამერიკელებმა ფეხბურთელებმა აჯობეს ბოსნიელებს და მოიგეს ანგარიშით 2:0.
FIFA-მ 5 ივლისს განაცხადა, რომ აკრძალვის მოქმედების ვადა ერთი წლით შეჩერდება.
„მადლობა FIFA-ს სწორი მოქმედებისთვის და დიდი უსამართლობის გამოსწორებისთვის“ - დაწერა ტრამპმა თავის Truth Social-ის პლატფორმაზე.
New York Times-ი იტყობინება, რომ ტრამპმა ფიფას პრეზიდენტ ჯანიინფანტინოსდაურეკა და სთხოვა, გადაეხედა თავდამსხმელის დისკვალიფიკაცია.
New York Times-ის ცნობით, ტრამპმა ოთხშაბათს დაურეკა ინფანტინოსთხოვნით მიმართა.
ბალოგანმა ტურნირზე აშშ-ის ნაკრების წარმატებაში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა, სხვათა შორის, პირველი გოლი ბოსნიასთან მატჩი მის ანგარიშზეა, და ბელგიის წინააღმდეგ მატჩზე მისი არყოფნა გუნდისთვის დიდი დანაკლისი იქნებოდა.
FIFA-ს განცხადებაში ნათქვამია: „FIFA-ს დისციპლინური კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად, მატჩში დისკვალიფიკაცია შეიცვალა ერთი წლის გამოსაცდელი ვადით.“
წითელი ბარათის შემდეგ, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ წითელი ბარათის ჩვენების გადასინჯვა მოითხოვა.
ფორუმი