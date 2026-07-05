Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ტრამპმა FIFA-ს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ჩემპიონატზე აშშ-ის ნაკრების მოთამაშის სასჯელის გაუქმების გამო

ფოლარინ ბალოგანი ბოსნია-ჰერცეგოვინის კარში გატანილ გოლს ზეიმობს. სან ფრანცისკო. 1 ივლისი. 2026 წელი
ფოლარინ ბალოგანი ბოსნია-ჰერცეგოვინის კარში გატანილ გოლს ზეიმობს. სან ფრანცისკო. 1 ივლისი. 2026 წელი

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მადლობა გადაუხადა ფეხბურთის მსოფლიო მმართველ ორგანოს, FIFA-ს, აშშ-ის ნაკრების წევრის, ფოლარინ ბალოგანისთვის ნაჩვენები "წითელი ბარათის" მოქმედების შეჩერებისთვის. New York Times-ის ცნობით, FIFA-ს ხელმძღვანელს ტრამპმა მიმრთა ამ თხოვნით.

დისკვალიფიკაციის გაუქმებამ თავდამსხმელს გზა გაუხსნა, მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ეტაპზე მერვედფინალში ბელგიასთან ითამაშოს.

წესით, ბალოგანს 6 ივლისის თამაში უნდა გამოეტოვებინა.
მან წითელი ბარათი მიიღო ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მატჩში იმისთვის, რომ ფეხზე დააბიჯა მცველ ტარიკ მუჰარემოვიჩს.

ამ თამაშში ამერიკელებმა ფეხბურთელებმა აჯობეს ბოსნიელებს და მოიგეს ანგარიშით 2:0.

FIFA-მ 5 ივლისს განაცხადა, რომ აკრძალვის მოქმედების ვადა ერთი წლით შეჩერდება.

„მადლობა FIFA-ს სწორი მოქმედებისთვის და დიდი უსამართლობის გამოსწორებისთვის“ - დაწერა ტრამპმა თავის Truth Social-ის პლატფორმაზე.


New York Times-ი იტყობინება, რომ ტრამპმა ფიფას პრეზიდენტ ჯანიინფანტინოსდაურეკა და სთხოვა, გადაეხედა თავდამსხმელის დისკვალიფიკაცია.

New York Times-ის ცნობით, ტრამპმა ოთხშაბათს დაურეკა ინფანტინოსთხოვნით მიმართა.



ბალოგანმა ტურნირზე აშშ-ის ნაკრების წარმატებაში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა, სხვათა შორის, პირველი გოლი ბოსნიასთან მატჩი მის ანგარიშზეა, და ბელგიის წინააღმდეგ მატჩზე მისი არყოფნა გუნდისთვის დიდი დანაკლისი იქნებოდა.

FIFA-ს განცხადებაში ნათქვამია: „FIFA-ს დისციპლინური კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად, მატჩში დისკვალიფიკაცია შეიცვალა ერთი წლის გამოსაცდელი ვადით.“

წითელი ბარათის შემდეგ, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ წითელი ბარათის ჩვენების გადასინჯვა მოითხოვა.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG