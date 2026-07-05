ზელენსკი: კონსტანტინოვკისთვის ბრძოლა გრძელდება

მოსკოვმა ამ კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ დონეცკის რეგიონის მნიშვნელოვანი კვანძებისკენ მიმავალ გზაზე საგუშაგო აიღო, თუმცა კიევმა ეს უარყო, „ტყუილი“ უწოდა და განაცხადა, რომ ის იცავს ქალაქს.
„ბრძოლა ასევე გრძელდება კონსტანტინოვკისთვის, რომელიც პუტინმა უკვე გამოაცხადა, როგორც საკუთარი, მაგრამ აშკარაა, რომ ის ვერასდროს გაბედავს იქ გამოჩენას“, - განაცხადა ზელენსკიმ თავის ყოველდღიურ საღამოს მიმართვაში.
2022 წელს რუსეთის შეჭრამდე კოსტანტინოვკაში დაახლოებით 78 ათასი მოსახლე ცხოვრობდა.
ზელენსკიმ ასევე გაავრცელა გაფრთხილება, რომ რუსეთი ახალ მასშტაბურ თავდასხმებს ამზადებს თურქეთში ამ კვირაში დაგეგმილ ნატოს სამიტამდე, სადაც, სავარაუდოდ, ის აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ომზე მოლაპარაკებებს გამართავს.
„დაზვერვას კვლავ აქვს ინფორმაცია, რომ რუსები ახალ მასშტაბურ დარტყმას ამზადებენ“, - განაცხადა ზელენსკიმ.
ამ კვირის დასაწყისში ზელენსკიმ გაავრცელა გაფრთხილება კიევზე რუსეთის მიერ მოსალოდნელი დარტყმის შესახებ. რამდენიმე საათის შემდეგ მოსკოვმა უკრაინის დედაქალაქი დაბომბა, რასაც 30 ადამიანი ემსხვერპლა.
ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ რუსეთზე განხორციელებულ დარტყმებს, რომლებიც ბოლო თვეებში ურალის მთებამდეც კი მისწვდა, „ყოველდღიურად მოაქვს შედეგები“.
კიევის მიერ რუსეთზე გახშირებულმა დარტყმებმა, განსაკუთრებით რუსეთის ნავთობისა და საწვავის საწარმოებზე, გავლენა მოახდინა რუსეთში ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
„რუსეთზე უნდა განხორციელდეს ზეწოლა, რათა მშვიდობა იყოს“, - თქვა ზელენსკიმ და დასძინა, რომ კიევმა წამოაყენა თავისი წინადადებები და მოელის, რომ „მომავალ თვეებში ღირსეული მშვიდობის პირობების მოახლოება მოხდება ძალის გამოყენებით, ან დიპლომატიური გზით“.
რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის ყველაზე მძიმე კონფლიქტი, თითქმის 4,5 წელია გრძელდება.
კვირას უკრაინაში რუსული დრონებისა და სარაკეტო თავდასხმების შედეგად, სულ ცოტა, ოთხი ადამიანი დაიღუპა.
ფორუმი