ულტრამემარჯვენე ლე პენს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლია, მაგრამ ელექტრონული სამაჯურით

საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიის ლიდერს, მარინ ლე პენს 7 ივლისს სასამართლომ ერთწლიანი შინაპატიმრობა მიუსაჯა.
პარიზის სააპელაციო სასამართლომ ლე პენი ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენებისთვის დამნაშავედ ცნო, თუმცა სასჯელი შეუმცირა, 15 თვით აუკრძალა თანამდებობის დაკავება და ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ელექტრონული სამაჯურით.
მარინ ლე პენმა 7 ივლისს, ტელეარხ TF1-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრის კენჭს.
ეს მისი პირველი საჯარო განცხადება იყო მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ მისი გამამტყუნებელი განაჩენი ძალაში დატოვა.
2025 წლის მარტიდან მოქმედი აკრძალვა, სავარაუდოდ, წელს უნდა ამოიწუროს, რაც, პრინციპში, მას გზას უხსნის მომავალი წლის აპრილსა და მაისში დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად.
გასულ წელს ქვედა ინსტანციის სასამართლომ 57 წლის ლე პენს საჯარო თანამდებობების დაკავების ხუთი წლით აკრძალვა და ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, რითაც საფრთხე შეექმნა სამგზის საპრეზიდენტო კანდიდატის იმედებს, ჩაენაცვლებინა ცენტრისტი პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი.
აკრძალვის თანახმად, ლე პენს შეეძლო კანდიდატურა თავისი 30 წლის , „ეროვნული გაერთიანების“ (RN) პარტიის ლიდერის, ჟორდან ბარდელასთვის გადაელოცა.
ლე პენი 2012 წლის არჩევნებში მესამე ადგილზე გავიდა, შემდეგ კი ორჯერ გავიდა მეორე ტურში მაკრონის წინააღმდეგ, 2017 და 2022 წლებში.
მაისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, ლე პენს შეუძლია მომავალ წელს მეორე ტურში გამარჯვება, თუ მას არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცემა.
ფორუმი