2028 წლის ოლიმპიურ თამაშებამდე, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი რუსებისთვის შეზღუდვებს ამსუბუქებს, ჰიმნისა და დროშის აკრძალვა ძალაში რჩება

„ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ გვსურს უზრუნველვყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრებაში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებებზე“, - განაცხადა IOC-ის პრეზიდენტმა კირსტი კოვენტრიმ ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე.
თუმცა, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა დროებით ძალაში დატოვა რუსეთის ჰიმნის შესრულებისა და დროშის აღმართვის აკრძალვა, მაგრამ დათქვა, რომ დაბრუნებულ რუს სპორტსმენებს მონაწილეობის მიღებამდე „არაერთი“ დოპინგ-ტესტის ჩაბარება მოუწევდათ.
თანმხლებ განცხადებაში, რომელშიც წარმოდგენილია რიგი პირობები, ნათქვამია, რომ ინდივიდუალურ სპორტის სახეობას შეუძლია გადაწყვიტოს, დაუშვებენ თუ არა დროშის აღმართვას და ჰიმნის შესრულებას საკუთარ ღონისძიებებზე, თუ რუსეთში ჩაატარებენ შეჯიბრებებს.
რაც შეეხება თამაშებს, ლოს-ანჯელესის ოლიმპიურ თამაშებამდე ორი წლით ადრე, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ „ოლიმპიურ თამაშებზე რუსეთის დროშის, ჰიმნის, ფერების ან ნებისმიერი სხვა საიდენტიფიკაციო ნიშნის გამოფენასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას შესაბამის დროს მიიღებს“.
რუსეთი მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას.
„საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მკაფიო სიგნალს აგზავნის: ოლიმპიური მოძრაობა პოლიტიკისგან თავისუფალი უნდა იყოს“, - განაცხადა რუსეთის სპორტის მინისტრმა, მიხაილ დეგტიაროვმა Telegram-ზე და დასძინა, რომ რუსეთი ლოს-ანჯელესის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ ეტაპზე მონაწილეობას გეგმავს.
რუსეთის დაბრუნება კვლავაც უფრო შეზღუდულია, ვიდრე ბელარუსის, რომელიც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მაისის დასაწყისში ეროვნული ჰიმნისა და ფერების შეზღუდვის გარეშე დაუშვა.
საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ რუსეთში დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალების სერიის შემდეგ „ნდობის ნაკლებობის“ პრობლემის მოსაგვარებლად, „ყველა სპორტსმენი, რომელიც ახლახან დაბრუნდა საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, დაბრუნებამდე რამდენჯერმე უნდა შემოწმდეს“.
აკრძალვა 2023 წლის ოქტომბერში, უკრაინაში შეჭრიდან 18 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ, დაწესდა, როდესაც რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა (ROC) გადაწყვიტა ანექსირებული ტერიტორიების სპორტული ორგანიზაციების წევრებად შეყვანა.
„რუსეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა დაადასტურა, რომ ის არ ახორციელებს და არც აპირებს რაიმე სახის საქმიანობას ამ ტერიტორიებზე“, - ნათქვამია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებაში, რომელიც ასევე ამბობს, რომ ის „ყურადღებით დააკვირდება ვითარებას“.
განცხადებაში ასევე ნათქვამია: „საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გმობს ომებს, შეიარაღებულ კონფლიქტებსა და ძალადობას, რომლებიც იწვევს ადამიანების ტანჯვას, სადაც უნდა ხდებოდეს ისინი“.
ფორუმი