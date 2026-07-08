შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ერთმანეთის სამიზნეებს დაარტყეს - ვაშინგტონმა ირანის ნავთობზე სანქციების შეჩერება გააუქმა

ორივე ქვეყანაში ისმოდა განგაშის სირენების ხმა. ქუვეიტმა განაცხადა, რომ მისი საჰაერო თავდაცვის სისტემა პასუხობდა მტრის სარაკეტო და დრონების საფრთხეს. ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოსახლეობას თავშესაფრის პოვნისკენ მოუწოდა.
აშშ-მა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმები განაახლა და უკან გაიწვია ირანის მიმართ უმნიშვნელოვანესი სანქციების მოხსნა, რომლებიც ირანის ნავთობით ვაჭრობას მოიცავდა, მას შემდეგ, რაც თეირანი დაადანაშაულა ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმაში, რითაც ისედაც მყიფე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი შეწყდა.
ეს ორმხრივი თავდასხმები არის ყველაზე სერიოზული კრიზისი მას შემდეგ, რაც აშშ-მა და ირანმა ხელი მოაწერეს 60-დღიან ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებდა დაპირისპირების დასრულებასა და ჰორმუზის სრუტის გახსნას.
აშშ-ს სამხედრო უწყების განცხადებით, მის მიერ განხორციელებული დარტყმები იყო პირდაპირი პასუხი ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ სამ კომერციულ გემზე ირანის თავდასხმაზე. იმ სამ გემს შორის, აშშ-ის მტკიცებით, იყო კატარის თხევადი გაზით დატვირთლი ტანკერი.
„თავდასხმები დაგეგმილი იყო მძიმე ზიანის მისაყენებლად, საერთაშორისო საზღვაო მარშრუტზე მოძრავ, უდანაშაულო სამოქალაქო ეკიპაჟის მიერ მართულ, კომერციულ გემებზე თავდასხმის პასუხად“ - განაცხადა აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლობამ და ირანის ქმედებებს უწოდა „ცეცხლის შეწყვეტის გაუმართლებელი, სახიფათო და მკაფიო დარღვევა“.
ირანის მედია იუწყება მრავლობით აფეთქებაზე ქვეყნის სამხრეთში, მათ შორის კუნძულ ქეშმზე, ქალაქ სირიქში და ბანდარ აბაასის სტრატეგიული პორტის სიახლოვეს. აშშ-ის ხელისუფლებას არ დაუზუსტებია რომელ სამიზნეებს დაარტყა ირანში.
აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ანკარაში იმყოფება და მონაწილეობს ნატოს სამიტში, რომელიც 8 ივლისს დასრულდება. ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრაზე აშშ-ის პრეზიდენტი ირანის კრიზისზე, თავდაცვით ხარჯებსა და ალიანსის პრიორიტეტების განხილვაზე იმსჯელებს. ალიანსის ლიდერების შეხვედრა ოთხშაბათს გაიმართება.
ფორუმი