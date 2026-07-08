Bloomberg: ნატოს სურს, ევროპაში გააფართოოს სამხედრო მილსადენების ქსელი

ნატოს ქვეყნები ახლოს არიან შეთანხმებასთან ცივი ომის ეპოქის სამხედრო საწვავის მილსადენების ქსელის გაფართოების შესახებ აღმოსავლეთ ევროპასა და თურქეთში, იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაყრდნობით.
სააგენტოს ცნობით, პროექტი რამდენიმე წელია განიხილება. არსებული სისტემა აკავშირებს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში არსებულ სამხედრო ბაზებს და შექმნილია კრიზისის ან შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში საწვავის შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად.
Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ ქსელის გაფართოების საჭიროება გამომდინარეობს შეშფოთებიდან, რომ არსებული ინფრასტრუქტურა არასაკმარისი იქნება ნატოს აღმოსავლეთ საზღვრებთან პოტენციური მასშტაბური სამხედრო ოპერაციების მხარდასაჭერად. ამჟამად ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე მრავალი ქვეყანა დამოკიდებულია საავტომობილო და სარკინიგზო საწვავის ტრანსპორტირებაზე, რაც გადატვირთვისა და თავდასხმის მიმართ უფრო დაუცველად ითვლება.
სააგენტოს ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, პროექტის ღირებულება შეიძლება დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარი იყოს, რაც მას სამხედრო ალიანსის ისტორიაში ყველაზე დიდ ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციად აქცევს.
ფორუმი