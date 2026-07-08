რუსეთმა უკრაინას რაკეტებითა და 169 დრონით შეუტია

7-8 ივლისის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე ორი Х-31П რაკეტით, ხუთი „ისკანდერ-M“ ბალისტიკური რაკეტით და 169 მოიერიშე დრონით მიიტანეს იერში. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, უკრაინის ჯარებმა 139 დრონი ჩამოაგდეს.
კიევში სარაკეტო დარტყმის შედეგად ერთი ქალი დაიღუპა და ორი დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, სვიატოშინსკის რაიონში ადმინისტრაციული შენობა, საწყობები და ავტოფარეხის კოოპერატივი დაიწვა, ხოლო დესნიანსკის რაიონში საწყობები დაზიანდა.
ხარკოვში, ნემიშლიანსკის რაიონში საცხოვრებელ შენობაზე სარაკეტო დარტყმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ათზე მეტი მცხოვრები დაშავდა.
ოდესის რეგიონში რუსეთის ჯარებმა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე მასშტაბური დარტყმა განახორციელეს. დაზიანდა სამი ბენზინგასამართი სადგური და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტი. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ოლეჰ კიპერის თქმით, ღამის თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამასობაში, ოდესაზე წინა დარტყმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა, რომელთაგან ცხრა ჰოსპიტალიზებულია.
დნეპროპეტროვსკის რეგიონში ნიკოპოლის ოლქში დაზიანდა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგური და სატრანსპორტო საშუალებები, ხოლო ოთხი ადამიანი დაშავდა. პავლოგრადში დაზიანდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ხოლო კრივოი როგის ოლქში ხორბლის ყანებს ცეცხლი გაუჩნდა.
ჩერნიგოვის ოლქში დრონის თავდასხმამ ხანძარი გამოიწვია ორ საწარმოში. საგანგებო სიტუაციების სამსახურების ცნობით, თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია.
ფორუმი