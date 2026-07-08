ნატოს სამიტზე უკრაინა პარტნიორებს შეუთანხმდა საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაზე

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ განაცხადა, რომ ანკარაში ნატოს სამიტმა კონკრეტული შედეგები გამოიღო უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების კუთხით, პირველ რიგში ბალისტიკური რაკეტებისგან თავაცვაში.
სიბიჰას თქმით, პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებთან პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოლაპარაკებების მთავარი პრიორიტეტი იყო უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება.
„ჩვენი საჰაერო თავდაცვის პოტენციალის გასაძლიერებლად ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილებები უკვე მიღებულია“, განაცხადა სიბიჰამ.
მინისტრმა თქვა, რომ უკრაინა მოლაპარაკებებს აწარმოებს ქვეყნებთან, რომლებიც ფლობენ PAC-3 რაკეტებს Patriot-ის სარაკეტო სისტემებისთვის, რათა დააჩქარონ მათი კიევისთვის გადაცემა. გარდა ამისა, განიხილება უკრაინაში რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების შიდა წარმოების შექმნა. სიბიჰას თქმით, უკვე არსებობს გაგება, თუ როგორ დასრულდეს ეს პროექტი მოკავშირეების მხარდაჭერით.
უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, აშშ-ის კონგრესის დელეგაციასთან შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ომის დიპლომატიური მოგვარების პერსპექტივები, რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ კანონპროექტი და Patriot-ის სარაკეტო სისტემებისთვის რაკეტების დეფიციტი რუსეთის მიმდინარე დარტყმების ფონზე.
8 ივლისს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში განაცხადა, რომ აშშ გეგმავს უკრაინისთვის Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზიის მინიჭებას. მისი თქმით, აშშ უკრაინას "აჩვენებს, როგორ აწარმოოს ისინი".
თავის მხრივ, ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რიუტემ 8 ივლისს სამიტის პლენარული სხდომის გახსნისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სრულად ერთგული რჩება ალიანსისა.
რიუტემ ასევე მხარი დაუჭირა ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის ბოლოდროინდელ დარტყმებს და მათ უწოდა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე თავდასხმებზე „აბსოლუტურად აუცილებელი“ რეაგირება.
ნატოს სამიტი 7-8 ივლისს გაიმართა ანკარაში. ძირითადი თემები იყო უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაგრძელება, ევროპული თავდაცვის გაძლიერება და მოკავშირეებს შორის თავდაცვის ხარჯების განაწილება.
ფორუმი