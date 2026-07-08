ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე კელიები უნებართვოდ შენდება - სააგენტო

„კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებასა და დადგენილი პროცედურების გავლას საჭიროებს“, - წერია სააგენტოს განცხადებაში.
უწყებაში აცხადებენ, რომ „პროცედურების დასრულების შემდეგ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება“.
უშგულის ლამარია, რომელიც სოფელ ჟიბიანის ზემოთ მდებარეობს, IX-X საუკუნეებით დათარიღებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. „ჩაიხანამ“ დღეს, 8 ივლისს გამოაქვეყნა მასალა, რომლითაც ირკვეოდა, რომ თანამედროვე სამშენებლო მასალით ბლოკით სატრაპეზოები შენდებოდა.
ფორუმი