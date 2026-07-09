ირანულ დრონებზე ხოშტარიას საჯაროდ გამოთქმული ეჭვი პროკურატურამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ განცხადებად მიიჩნია

პროკურორი ანი ხუბეჯაშვილი ამბობს, რომ ზურა ჯაფარიძისა და ელენე ხოშტარიას ფარულ აუდიოჩანაწერში საუბარია, „გაევრცელებინათ ისეთი ტიპის ინფორმაცია, რაც ცალსახად სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ იყო“.
„ფარული აუდიოჩანაწერი და მასში ასახული ინფორმაცია შეეხება შემდეგ გარემოებას, რომ მათ განზრახ უნდა გაავრცელონ მცდარი ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ირანული დრონების შესახებ ინფორმაცია და ისეთი ტიპის გარემოებები, რომლებიც შემდგომში დადასტურდა, რომ მათი მხრიდან გავრცელებული იყო. ეს ფაქტია და ცალსახაა, რომ არის სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება“, - თქვა პროკურორმა.
ელენე ხოშტარიამ ირანული დრონების რუსეთში საქართველოს ცის გამოყენებით მოხვედრის შესახებ ეჭვები 2022 წლის 8 სექტემბერს გამოთქვა:
„ბოლო პერიოდში, ძალიან ბევრი იწერება იმის შესახებ, რომ ირანი დრონებს და სამხედრო ტექნიკას აწვდის რუსეთს, უკრაინაში გამოყენებისთვის. ამ აეროდრომს სამხედრო და სამოქალაქო სტატუსი აქვს. გაუგებარია საქართველომ რატომ დაუთმო თავისი საჰაერო სივრცე ასეთ საფრთხის შემცველ თვითმფრინავს მაშინ, როდესაც ეს არ გააკეთა აზერბაიჯანმა. არსებობს დასაბუთებული ეჭვი იმისა, რომ საქმე გვაქვს სამხედრო ტექნიკის საქართველოს საჰაერო სივრცით გადატანასთან“.
ფარული აუდიოჩანაწერი, რომელიც საქმეში დევს და ხოშტარიასა და ჯაფარიძეს შორის კომუნიკაციას ასახავს, პროსახელისუფლებო „იმედმა“ 2025 წლის 7 ნოემბერს გაავრცელა.
„ეს დრონები ახლა უკრაინაში იქცა სერიოზულ პრობლემად და ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება საქართველოზე გადაფრენით შევიდა რუსეთში ირანიდან ეს დრონები, ეს იყო მათთვის მნიშვნელოვანი, თვითონ ახსენეს ეს ამბავი. თუ დადასტურდა, რომ ასეთი რაღაც არისო, ეს შეიძლება საფუძველი გახდეს კონსენსუსის, ევროკავშირის შიგნით რომ სანქციები გამოვიყენოთო“, - ამბობდა ზურა ჯაფარიძე „იმედის“ მიერ გავრცელებული აუდიოჩანაწერის მიხედვით.
სავარაუდოდ, ეს ხმა ჩაწერილია თბილისში, „დედაენის ბაღში“, როცა ჯაფარიძე ათობით თანამოაზრეს ღია სივრცეში, ხმის გამაძლიერებლის დახმარებით მიმართავდა.
„არანაირი ფარული მიყურადება არ არის, 2022 წელს „დედაენის ბაღში“ ჩაწერილია, სამას კაცს ველაპარაკები, რა ფარული მიყურადება, არაფერი ფარული იქ არ იყო და დგამენ, ვითომ ფარული იყო“, - თქვა დღეს, 9 ივლისს, ზურა ჯაფარიძემ სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ.
„იმედის“ ჩანაწერის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე, გასული წლის 6 ნოემბერს, პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ.
რას ედავებიან პოლიტიკოსებს
- უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ელენე ხოშტარია, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე „საერთაშორისო სანქციების დასაწესებლად ხელოვნური საფუძვლის შექმნის მიზნით“, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს აწვდიდნენ ინფორმაციას ნავთობპროდუქტების იმპორტის, „სამხედრო სფეროში მათ ხელთ არსებული თუ გამოგონილი ვითარების შესახებ“ და „თითქოს საქართველოს საჰაერო სივრცე გამოიყენებოდა ირანული საბრძოლო დრონების რუსეთის ფედერაციისათვის მისაწოდებლად“;
- ელენე ხოშტარია, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს სანქციებისთვის აწვდიდნენ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირების მონაცემებს - „შედეგად, სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან სანქციები დაუწესდა მთლიანობაში საქართველოს 300-მდე მოქალაქეს, მათ შორის პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, საჯარო მოხელეებს და ცალკეულ ბიზნესმენებს“;
- ზურაბ ჯაფარიძემ, გიორგი ვაშაძემ, ელენე ხოშტარიამ, ნიკა გვარამიამ, ნიკა მელიამ, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ 2024 წლის არჩევნების შემდეგ „თითქოსდა არჩევნების გაყალბების საბაბით“ „დაიწყეს აქტიური მოქმედება ქუჩაში პროცესის რადიკალიზაციისთვის“;
- მიხეილ სააკაშვილი სოციალური ქსელში გამოქვეყნებული ინფორმაციითა და ვიდეომიმართვებით, რომლებიც ვრცელდებოდა მედიასაშუალებებით, „მხარდამჭერებს საქვეყნოდ მოუწოდებდა კანონსაწინააღმდეგო და ძალადობრივი ქმედებებისკენ“.
პოლიტიკოსებს ბრალი წაყენებული აქვთ სისხლის სამართლის კოდექსის ოთხი მუხლით:
- მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ - სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდების (317-ე - 3 წლამდე პატიმრობა) მუხლით;
- ზურა ჯაფარიძისა და გიორგი ვაშაძის წინააღმდეგ - საბოტაჟისა (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა) და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების (319-ე - 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა) მუხლებით;
- ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ - საბოტაჟის (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა), უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებისა (319-ე - 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა) და კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსების ან მხარდაჭერის (321-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით - 6-დან 10 წლამდე პატიმრობა) მუხლებით;
- ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ - საბოტაჟის (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა) მუხლით.
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