ირაკლი დგებუაძე შსს-ში ახალ თანამდებობაზე დანიშნეს

ის ამ დრომდე ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციაში მუშაობდა, ახლა კი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში გადაიყვანეს. უფრო ზუსტად:
- ირაკლი დგებუაძე, - რომელსაც პოლკოვნიკის რანგი აქვს, - დაინიშნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამმართველოს უფროსად.
- ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას შსს-ს პრესცენტრში 2026 წლის 9 ივლისს დაუდასტურეს.
ბათუმის პოლიციის უფროსად 2022 წელს დანიშნული დგებუაძე 2025 წლის სექტემბრიდან აღარ იკავებდა ამ პოსტს.
სექტემბერში იგი თბილისში გადაიყვანეს და დანიშნეს „ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრის უფროსის პოზიციაზე“.
მას შემდეგ ამ დრომდე დგებუაძე რამდენიმე თვის განმავლობაში იკავებდა შსს-ის ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის თანამდებობას.
დგებუაძე მზია ამაღლობელის საქმეში
- „ბათუმელების“ დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი მიუთითებდა, რომ დაკავების შემდეგ დგებუაძე მას არაადამიანურად მოექცა ბათუმის პოლიციის შენობაში, არაერთი პოლიციელის თანდასწრებით.
- კერძოდ, ამაღლობელის ჩვენების თანახმად, დგებუაძემ მას სახეში შეაფურთხა და არ აძლევდა წყლის დალევის და ტუალეტით სარგებლობის საშუალებას.
- დგებუაძის წინააღმდეგ გამოძიება არ დაწყებულა.
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ფორუმი