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ზელენსკის თქმით, Patriot-ის უკრაინაში წარმოების დაწყებამდე ტექნიკური დეტალები რჩება

ვოლოდიმირ ზელენსკი და დონალდ ტრამპი ანკარაში, ნატოს სამიტზე შეხვედრისას. 8 ივლისი, 2026 წელი
ვოლოდიმირ ზელენსკი და დონალდ ტრამპი ანკარაში, ნატოს სამიტზე შეხვედრისას. 8 ივლისი, 2026 წელი

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხუთშაბათს განაცხადა, რომ უკრაინაში Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის რაკეტების წარმოების დაწყებამდე ტექნიკური დეტალები შეერთებულ შტატებთან ჯერ კიდევ უნდა შეთანხმდეს.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ კიევს მათი წარმოების უფლებას მისცემს. „ახლა კი, პრეზიდენტთან ჩვენი შეთანხმების შემდეგ, ჩვენი გუნდები... უნდა შეთანხმდნენ ყველა დარჩენილ ტექნიკურ ასპექტებზე“, - განაცხადა ზელენსკიმ WhatsApp-ის ბრიფინგზე Patriot-ის შესახებ კითხვაზე პასუხის გაცემისას.
დონალდ ტრამპი ანკარაში, ნატოს სამიტზე შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის.

შეხვედრის მსვლელობისას აშშ-ის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზადაა, უკრაინას Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს.
უკრაინას დეფიციტი აქვს თავდაცვითი სისტემების მხრივ რუსეთთან ომში.

ზელენსკიმ პარტნიორებს ნატოს სამიტამდე მიმართა, უკრაინა მოამარაგონ საჰაერო თავდაცვის სისტემების, Patriot-ის რაკეტებით, რადგან სანამ ეს რაკეტები მოკავშირეთა საწყობებში დარჩება, რუსეთს კვლავაც უბიძგებს „სახლების დამარცხებისკენ“.


ფორუმი

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