ზელენსკის თქმით, Patriot-ის უკრაინაში წარმოების დაწყებამდე ტექნიკური დეტალები რჩება

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ კიევს მათი წარმოების უფლებას მისცემს. „ახლა კი, პრეზიდენტთან ჩვენი შეთანხმების შემდეგ, ჩვენი გუნდები... უნდა შეთანხმდნენ ყველა დარჩენილ ტექნიკურ ასპექტებზე“, - განაცხადა ზელენსკიმ WhatsApp-ის ბრიფინგზე Patriot-ის შესახებ კითხვაზე პასუხის გაცემისას.
დონალდ ტრამპი ანკარაში, ნატოს სამიტზე შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის.
შეხვედრის მსვლელობისას აშშ-ის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზადაა, უკრაინას Patriot-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს.
უკრაინას დეფიციტი აქვს თავდაცვითი სისტემების მხრივ რუსეთთან ომში.
ზელენსკიმ პარტნიორებს ნატოს სამიტამდე მიმართა, უკრაინა მოამარაგონ საჰაერო თავდაცვის სისტემების, Patriot-ის რაკეტებით, რადგან სანამ ეს რაკეტები მოკავშირეთა საწყობებში დარჩება, რუსეთს კვლავაც უბიძგებს „სახლების დამარცხებისკენ“.
ფორუმი