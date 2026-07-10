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კაცმა მეზობელი, 15 წლის ბიჭი დანით დაჭრა

ბრალდებულის დაკავების კადრი
ბრალდებულის დაკავების კადრი

თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლებაში, კაცმა მეზობელი მოზარდი დანით დაჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ბრალდებული მიიმალა.

„TV პირველის“ ინფორმაციით, 15 წლის ბიჭს დანით რამდენიმე დაზიანება აქვს მიყენებული. არხის ცნობით, გუშინ, 9 ივლისს, დანაშაულში ეჭვმიტანილი 26 წლის კაცი ეზოში მყოფი ბავშვების ხმაურმა გააღიზიანა, ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, შემდეგ კი ერთ-ერთი მათგანი დაჭრა.

მოზარდი კლინიკაში გადაიყვანეს. მიღებული დაზიანებების გამო მას სამედიცინო დახმარების გაწევა დასჭირდა.

პოლიციამ კაცი მალევე დააკავა. მას 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება - საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-3 ნაწილით (არასრულწლოვანისთვის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მიყენება).

ფორუმი

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