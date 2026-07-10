მედიის ცნობით, ისრაელმა აშშ-ს შეატყობინა, რომ ირანი ტრამპის მოკვლას გეგმავს

ისრაელმა აშშ-ს გაუზიარა სადაზვერვო ინფორმაცია, რომ ირანმა ცოტა ხნის წინ შეიმუშავა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალი გეგმა. ამის შესახებ CNN იტყობინება პარასკევს, 10 ივლისს, ორ წყაროზე დაყრდნობით. შესაძლო გეგმის შესახებ ასევე დაწერა Wall Street Journal-მა (WSJ).
CNN-ის წყარომ აღნიშნა, რომ აშშ ბოლო კვირების განმავლობაში იღებდა მუდმივ სადაზვერვო ინფორმაციას ტრამპის მკვლელობის შესაძლო გეგმების შესახებ, მაგრამ ისრაელის მხრიდან გაფრთხილება ახალი იყო და ის კონკრეტულ შეთქმულებას უკავშირდება. აშშ-ის სადაზვერვო სამსახურები არ იკვლევდნენ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებულ შესაბამის ინფორმაციას ისრაელის გაფრთხილების მიღებამდე.
ამავე დროს რამდენიმე ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა ივარაუდა, რომ ისრაელის ანგარიში შეიძლება იყოს მცდელობა, გავლენა მოახდინოს ტრამპის მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომელიც ამჟამად განიხილავს, გააძლიეროს თუ არა აშშ-ის სამხედრო მოქმედებები ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ.
როგორ Deutsche Welle შენიშნავს, ოთხშაბათს, 8 ივლისს, ტრამპმა ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას მიანიშნა თავისი სიცოცხლისთვის მუქარაზე.
„მათ სურთ აშშ-ის ლიდერის - ჩემი - განადგურება. მე ყველა სიაში ვარ. დღეს დილით ვნახე, რომ ყველა მათ სიაში ვარ. და ჯერჯერობით ვფიქრობ, ცოტა გამიმართლა, მაგრამ შესაძლოა დიდი ხნით არა“, აღნიშნა ტრამპმა.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრის კანცელარიის ცნობით, დონალდ ტრამპმა და ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 9 ივლისს ტელეფონით ისაუბრეს და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ „ორ ქვეყანას შორის კოორდინაციას“. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ტრამპმა ნეთანიაჰუს სპარსეთის ყურეში აშშ-ის ბოლოდროინდელი მოქმედებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა.
ფორუმი