მოლდოვის პრემიერის პოსტზე დასახლდა ინვესტორი ვასილე ტოფანი

მოლდოვის პრეზიდენტმა, მაია სანდუმ პარლამენტს ხელისუფლების მეთაურის პოსტზე წარუდგინა ბიზნესმენი და საზოგადო ფიგურა, ვასილე ტოფანი - მას მერე, რაც გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მოულოდნელად გადადგა ალექსანდრუ მუტიანუ. კანდიდატურას მხარი დაუჭირა მმართველმა, მოქმედებისა და სოლიდარობის პარტიამ - რომელსაც პარლამენტში უმრავლესობა აქვს.
სანდუს თქმით, ახალი პრემიერისგან უწინარესად მოელიან ნაბიჯებს, რომლებიც მიმართული იქნება ევროკავშირში მოლდოვის რაც შეიძლება სწრაფად გაწევრიანებაზე, ასევე რეფორმებს სახელმწიფოს მართვისა და ეკონომიკის სფეროებში.
ტოფანმა აღნიშნა, რომ თავის მთავარ ამოცანად უახლოეს ხანებში ხედავს საზოგადოებაში ნდობის აღდგენას ხელისუფლების მიმართ, სკანდალების ციკლის შემდეგ.
ვასილე ტოფანი 44 წლისაა. მას განათლება როტერდამის უნივერსიტეტში აქვს მიღებული, მენეჯმენტის სფეროში, ასევე სწავლობდა ჰარვარდის ბიზნესის სკოლაში, მუშაობდა აშშ-ის და სხვა ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის სხვადასხვა კომპანიაში. 2012 წლიდან იგი მუშაობს საინვესტიციო კომპანიაში Horizon Capital, სადაც ამჟამად უფროსი პარტნიორის სტატუსი აქვს. ფონდის სპეციალიზაციაა ინვესტიციები უკრაინასა და მოლდოვაში. ქსელში Linkedin ტოფანი მუშაობის ადგილად კიევს ასახელებს.
მოლდოვაში ტოფანი საჯაროდ ცნობილი გახდა ბოლო თვეებში, როგორც ერთ-ერთი ავტორი ინიციატივისა "ევროპა 2028", რომლის ფარგლებშიც იგი გამოვიდა რადიკალური რეფორმების წინადადებებით ადგილობრივი თვითმმართველობის, ბიუროკრატიის შემცირების, საგადასახადო სისტემის გამარტივებისა და ციფრული განვითარების სფეროებში. ამ რეფორმათა ნაწილი არგენტინის მაგალითითაა შთაგონებული.
რადიო თავისუფლების მოლდოვური სამსახური წერს, რომ მას პრემიერის პოსტი ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომაზე შესთავაზეს - თუმცა მაშინ ამაზე უარი თქვა.
წინ პრემიერმა, მუტიანუმ, პირდაპირ არ დაასახელა გადადგომის მიზეზები - თუმცა აღნიშნა, რომ პრინციპული მოტივებით ვერ შეძლო პოსტზე დარჩენა. მისი გადადგომის ფონი იყო კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალები. კერძოდ, გაირკვა, რომ სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელს უმაღლესი განათლების და პილოტის ყალბი დიპლომები ჰქონდა. ამ პირს ბევრ მაღალჩინოსანთან ჰქონდა კავშირები, სკანდალი შეეხო პრეზიდენტ სანდუს ნათესავ ქალსაც. ქრთამის ეჭვით დააკავეს სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო მდივანიც. ამ მოვლენებმა კრიტიკის ტალღა წარმოშვა მმართველი პარტიის მისამართით.
ფორუმი