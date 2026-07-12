ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვისა და კომერციულ გემზე თავდასხმის შემდეგ, აშშ-მა ირანს კვლავ შეუტია

აშშ-ის დარტყმებს ასევე წინ უძღოდა ირანის ძალების მიერ კვიპროსის დროშის ქვეშ მცურავი კონტეინერმზიდი გემისადმი შეტევა. მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან წერტილში დაძაბულობამ იმატა.
აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლობამ (CENTCOM) განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში საჰაერო დარტყმების მესამე რაუნდი დაიწყო მას შემდეგ, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გემ M/V GFS Galaxy-ზე თავდასხმა განახორციელა. ეს გემი ჰორმუზის სრუტეში გადაადგილდებოდა.
„ეკიპაჟის ერთი სამოქალაქო წევრი დაკარგულია და გემი ვერ ახერხებს მოგზაურობის გაგრძელებას ბორტზე გაჩენილი ხანძრისა და ძრავის ოთახის მნიშვნელოვანი დაზიანების გამო“, - ნათქვამია CENTCOM-ის განცხადებაში.
აშშ-ის ომის მდივანმა პიტ ჰეგსეთმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში ხაზი გაუსვა ვაშინგტონის გზავნილს და დაწერა: „ირანმა ცუდი არჩევანი გააკეთა. ახლა ისინი იხდიან“.
წინა დღეს, 11 ივლისს გავრცელდა ცნობები, რომ აშშ ირანისგან მოითხოვს საჯარო აღიარებას, რომ მან ურთიერთგაგების მემორანდუმი დაარღვია ჰორმუზის სრუტეში სამოქალაქო ხომალდებისთვის ცეცხლის გახსნით - რამაც ამ კვირაში გამოიწვია აშშ-ის მხრიდან დარტყმები ირანის ტერიტორიაზე განთავსებულ სამიზნეებზე და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი აღარ მოქმედებს.
ფორუმი