ლუვრიდან სამკაულის ქურდობაში ეჭვმიტანილების თქმით, ისინი უცნობი დამკვეთის მითითებით მოქმედებდნენ

ლუვრიდან საფრანგეთის სამეფო სამკაულის ქურდობაში ორმა მთავარმა ეჭვმიტანილმა განაცხადა, რომ ისინი უცნობი დამკვეთის მითითებით მოქმედებდნენ, იტყობინება Le Monde საგამოძიებო დოკუმენტებზე დაყრდნობით.
ეჭვმიტანილები არიან 40 წლის არალეგალური ტაქსის მძღოლი აბდულაი ნ. და 36 წლის უმუშევარი, ალჟირის მოქალაქე გელამალა ა. შარშან ოქტომბერში ისინი შეიჭრნენ აპოლონის გალერეაში, ელექტროხერხებით გახსნეს ვიტრინები და მოიპარეს რვა სამკაული, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 88 მილიონი ევროა. ძარცვის შემდეგ ისინი სკუტერებით გაიქცნენ, მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ ისინი დააკავეს.
ეჭვმიტანილებმა ერთ-ერთი დაკითხვის დროს პირველად გაამხილეს, რომ დანაშაულამდე რამდენიმე დღით ადრე ისინი დაიქირავა უცნობმა შუამავალმა, რომელიც თითოეულ მათგანს დაჰპირდა 25 000 ევრომდე. აბდულაი ნ.-მ აღიარა, რომ იცოდა ლუვრის ძარცვის გეგმების შესახებ. მისი თანამზრახველი აცხადებს, რომ მას სჯეროდა, რომ ის საიუველირო მაღაზიის ძარცვაში მონაწილეობდა.
დაკავებულთა თქმით, ქურდობის შემდეგ სამკაული პარიზის გარეთ, ავტოსადგომზე გადასცეს უცნობ პირს. სავარაუდო დამნაშავეების ვინაობის გამხელაზე მათ უარი თქვეს შურისძიების შიშის მოტივით.
Le Monde-ის ცნობით, გამომძიებლები ჯერ კიდევ არ არიან დარწმუნებული, რომ ქურდობის უკან მდგომი დამკვეთი რეალურად არსებობს. ისინი ორ შესაძლებლობას განიხილავენ: ან შუამავლის შესახებ ამბავი გამოგონილია და სამკაული ჯერ კიდევ საფრანგეთშია დამალული, ან სამკაული უკვე გატანილია ქვეყნის საზღვრებს გარეთ.
ფორუმი