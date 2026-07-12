Axios: აშშ-მა კვლავ დაარტყა ირანის სამხედრო ობიექტებს

აშშ-ის სამხედრო ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში ახალი დარტყმები განახორციელეს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საჰაერო თავდაცვის სისტემების, სარაკეტო სისტემებისა და კატარღების წინააღმდეგ, იტყობინება Axios-ის ჟურნალისტი ბარაკ რავიდი წყაროზე დაყრდნობით.
მისი თქმით, დაბომბეს ჰორმუზის სრუტეში გადაზიდვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ჩართული რამდენიმე სამხედრო ობიექტი. პენტაგონს ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია ეს ინფორმაცია.
საპასუხოდ, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კვლავ დახურა ჰორმუზის სრუტე. აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლობამ ადრე განაცხადა, რომ საზღვაო დერეფანი მისი სრული კონტროლის ქვეშ არის.
გარდა ამისა, გამოჩნდა დაბალი ხარისხის თანამგზავრული სურათები, რომლებიც, სავარაუდოდ, ასახავს რეგიონში აშშ-ის ობიექტებზე ირანის ბოლოდროინდელი დარტყმების შედეგებს. ღია წყაროების თანახმად, შესაძლოა დაზიანებულია ანგარები იორდანიაში პრინც ჰასანის საჰაერო ბაზაზე, კატარში ალ უდეიდის საჰაერო ბაზაზე, ბაჰრეინში აშშ-ის საზღვაო ძალების მეხუთე ფლოტის შტაბ-ბინის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტი და გაეროს ყოფილი ბაზა ქუვეითში.
რამდენიმე წყარო იტყობინება ჩრდილოეთ ირანში, პროვინცია გოლესტანში, აკ-ტეკე ხანის რკინიგზის ხიდზე შესაძლო დარტყმის შესახებ. დარტყმა შეერთებულ შტატებს მიეწერება, თუმცა ვაშინგტონს ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. ადრე ამერიკული დარტყმები ძირითადად ქვეყნის სამხრეთით იყო ორიენტირებული.
ხიდი მდებარეობს გორგან-ინჩე-ბურუნის ხაზზე, რომელიც ირანს თურქმენეთთან და ყაზახეთ-თურქმენეთ-ირანის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანთან აკავშირებს. ეს მარშრუტი ნაწილია ევრაზიის ლოგისტიკური ქსელისა, რომელიც დაკავშირებულია საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანთან, „ჩრდილოეთ-სამხრეთთან“ და ჩინეთის ინიციატივასთან „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“. მის გასწვრივ მოძრაობის შესაძლო შეფერხებამ შეიძლება გაართულოს სახმელეთო გადაზიდვები ირანს, ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, რუსეთსა და ჩინეთს შორის.
ფორუმი