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მიმდინარე წელს ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსეთისგან სარეკორდო რაოდენობით შეისყიდეს გათხევადებული გაზი

მიმდინარე წელს ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსეთისგან სარეკორდო რაოდენობით შეისყიდეს გათხევადებული გაზი, 2026 წლის 13 ივლისი
მიმდინარე წელს ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსეთისგან სარეკორდო რაოდენობით შეისყიდეს გათხევადებული გაზი, 2026 წლის 13 ივლისი

2026 წლის პირველ ნახევარში ევროკავშირის ქვეყნებმა სარეკორდო მოცულობით შეისყიდეს გათხევადებული ბუნებრივი გაზი რუსეთის საწარმო "იამალ ესპეგესგან", რომელსაც აკონტროლებს კომპანია "ნოვატეკი".

ამ ცნობას 13 ივლისს ავრცელებს გამოცემა Financial Times-ი. მოგვიანებით, ევროკავშირის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით იგივე ინფორმაცია გაავრცელა სააგენტო Reuters-მაც.

მედია აღნიშნავს, რომ სარეკორდო შესყიდვები ხორციელდება მანამ, სანამ უნდა ამოქმედდეს აკრძალვა რუსეთის გათხევადებული გაზის იმპორტზე. აპრილიდან ეს უკვე შეუძლებელია მოკლევადიანი კონტრაქტებით, თუმცა გრძელვადიანი კონტრაქტების საფუძველზე მიწოდების გაგრძელება შეიძლება 2027 წლის 1 იანვრამდე.

გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ევროკავშირმა "იამალისგან" განახორციელა არანაკლებ 9,97 მილიონი მეტრული ტონა თხიერი გაზის იმპორტი, რაც 16 პროცენტით აჭარბებს წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს. კომპანია Urgewald-ის თანახმად, "იამალისგან" იანვარი-ივნისის პერიოდში შესყიდული თხიერი გაზის საფასური თითქმის 6 მილიარდ ევროს გაუტოლდა, მიწოდების მთავარი მიმღებები ტრადიციულად იყო საფრანგეთის, ბელგიისა და ესპანეთის პორტები.

2022 წელს, უკრაინაში რუსეთის სრული მასშტაბით შეჭრის შემდეგ ევროკავშირმა მნიშვნელოვნად შეამცირა რუსული გაზის შესყიდვა - მიწოდება შემცირდა მილსადენების უმეტეს მარშრუტებზე. თუმცა მონაცემები აჩვენებს, რომ გათხევადებული გაზის მიწოდებაზე სრული აკრძალვის ამოქმედებამდე რუსეთისგან შესყიდვები აქტიურად მიმდინარეობს.

ფორუმი

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