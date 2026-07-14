კრემლი აკრიტიკებს ალიევის განცხადებას უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ

ილჰამ ალიევმა წინა დღეს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი უკრაინას არა „საჯაროობისთვის“, არამედ გულწრფელად ეხმარება, ხოლო უკრაინელებს მოუწოდა, „არასოდეს შეეგუონ ოკუპაციას“.
„მცდარად მივიჩნევთ“ - პესკოვი
14 ივლისს კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტების კითხვაზე პასუხად ილჰამ ალიევის განცხადება ასე შეაფასა:
„უკრაინასთან დაკავშირებით მის პოზიციას ჩვენ მცდარად მივიჩნევთ. და ჩვენ თანმიმდევრულად და დამაჯერებლად ავხსნით ყველა არხით, თუ რატომ მივიჩნევთ მას არასწორად“.
„არსებობს მთელი რიგი სახელმწიფოებისა, რომლებთანაც ჩვენ მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს და რომლებიც იზიარებენ ამ პოზიციას, თუმცა ჩვენ ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებით. და დიახ, ეს ჩვენი უთანხმოების საგანია“, - თქვა პესკოვმა.
იქვე დასძინა, რომ „ეს არ არის მიზეზი, რომ ამ საკითხმა ჩრდილი მიაყენოს რუსეთ-აზერბაიჯანის ორმხრივ ურთიერთობებს“ და ისინი „პრაგმატულ მიდგომებს იცავენ“.
„არასოდეს შეეგუოთ ოკუპაციას“ - ალიევი უკრაინას
გუშინ, 13 ივლისს, ყარაბაღში, ქალაქ შუშაში მედიაფორუმზე ილჰამ ალიევმა უკრაინელი ჟურნალისტის, დმიტრი გორდონის კითხვაზე პასუხად განაცხადა:
„არა მგონია, რომ უკრაინელ ხალხს ან უკრაინის ხელმძღვანელობას ჩემი რჩევა სჭირდებოდეს. თუმცა დღესაც იმავე რეკომენდაციას გავიმეორებდი: არასდროს შეეგუოთ ოკუპაციას. სწორედ ამას აკეთებს უკრაინა. ის არ ეგუება ოკუპაციას, გასული წლის ძალიან რთული მომენტების მიუხედავად“.
მან კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას:
„აზერბაიჯანის პოზიცია უცვლელი რჩება. ჩვენ ყოველთვის ვუჭერდით მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და მისი საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობას. ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ“.
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