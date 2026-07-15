ზურა ჯაფარიძეს ავტომობილი დაეჯახა

სად და რა გარემოებაში მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ჯერ უცნობია - რადიო თავისუფლება დეტალების გარკვევას ცდილობს.
მოგვიანებით თავად ზურა ჯაფარიძემ სოციალურ სქელში დაწერა:
„სკუტერზე მანქანა დამეჯახა, კარგად ვარ მოტეხილობა არ მაქვს, დაჟეჟილობები მხოლოდ, ტვინის შერყევა მაქვს და რაღაცები არ მახსოვს, კლინიკაში ვარ კვლევებზე. პოლიცია მოვიდა, ამოვიღებთ კამერებსო. სად მოხდა, ვინ იყო, იქ რა მოხდა, არაფერი მახსოვს ჯერ. პ.ს. კეთილს და ბოროტს ისევ ვარჩევ რუსეთი რომ იტ&&ვნება, ეგეც მახსოვს“.
მოგვიანებით, მან საავადმყოფოს პალატაში გადაღებული ვიდეოც გამოაქვეყნა, რომელშიც ჰყვება, რომ სკუტერით, ნელი სვლით მიმავალს გზა ჩაუჭრა ავტომობილმა, შეჯახების შემდეგ "ცოტა ხანს იფორთხა".
მას სახეზე დაზიანებები, ნაკაწრები ეტყობა და ხელი აქვს შეხვეული.
რადიო თავისუფლება მომხდართან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღებას შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც ცდილობს.
ფორუმი