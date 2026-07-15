ჩელიაბინსკში ბენზინგასამართ სადგურზე ერთმა მძღოლმა მეორე დაჭრა პისტოლეტით

ჩელიაბინსკში 26 წლის მამაკაცმა არალეტალური პისტოლეტი ესროლა სხვა მძღოლს. ამის შესახებ იტყობინება 74.RU.
თვითმხილველის თქმით, ერთ-ერთმა მძღოლმა ურიგოდ სცადა საწვავის ჩასხმა, მაგრამ როდესაც შენიშვნა მისცეს, მან იარაღი ამოიღო და გაისროლა.
„კაცს უთხრეს, რომ საწვავის შესავსებად რიგში ჩამდგარიყო, მაგრამ მან გადაწყვიტა, რომ არ სურდს ასე მოქცევა. რა მოხდება, თუ ყველა რომ ასე მოიქცეს? მანქანაში ბავშვები გვყავდა, სად შეიძლებოდა ტყვია მოხვედრილიყო? ტყვია მსხვერპლს მუცელში მოხვდა და ბევრი სისხლი იყო“, მოჰყავს მისი სიტყვები გამოცემას.
მამაკაცი, რომელმაც ცეცხლი გახსნა, მიიმალა, მაგრამ პოლიციამ ის დააკავა. პოლიციამ 74.RU-ს განუცხადა, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მსხვერპლი ჩელიაბინსკის მესამე რეგიონულ საავადმყოფოში მოათავსეს.
საწვავის დეფიციტი და ბენზინგასამართ სადგურებზე რიგები ხდება რუსეთის თითქმის ყველა რეგიონში, ანექსირებულ ყირიმსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკრაინის მიერ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და სხვა ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების ფონზე. რუსეთის ხელისუფლებამ აკრძალა ბენზინის, დიზელის საწვავის და რეაქტიული საწვავის ექსპორტი.
რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა გამოაცხადა იმპორტის დაწყების და დაბალი ხარისხის ნავთობპროდუქტების გამოყენებით დამატებითი წარმოების მოცულობის გაზრდის შესახებ. Reuters-ის ცნობით, რუსეთში ბენზინის წარმოება ამჟამად სეზონური მოთხოვნის მხოლოდ 65%-ს აკმაყოფილებს.
ფორუმი