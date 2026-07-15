ტრამპი: "მუდამ ვეუბნები პუტინს, ვლადიმირ, დროა შეწყვიტო"

რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან საუბრებში აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მუდმივად ახსენებს უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების აუცილებლობას. ამის შესახებ თავად ტრამპმა განაცხადა Fox News-თან ინტერვიუში.
„დეტალებს არ შევეხები, მაგრამ მუდამ ერთსა და იმავეს ვამბობ. ვლადიმირ, დროა, შეწყვიტო. დროა, ეს ომი შეწყდეს“, თქვა აშშ-ის პრეზიდენტმა.
როდესაც ჰკითხეს, სჯერა თუ არა, რომ პუტინი მზად არის შეთანხმების მისაღწევად, ტრამპმა უპასუხა, რომ „ტანგოსთვის ორია საჭირო“, თუმცა დარწმუნებულია, რომ პუტინი შეთანხმებისთვის მზად არის. სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შესაძლო ვადების შესახებ კითხვაზე ტრამპმა უპასუხა, რომ მისი მიღწევა „მალე“ შეიძლება და აღნიშნა, რომ მას სჯერა, რომ ომი მისი პრეზიდენტობის დროს დასრულდება. ვადა 2029 წლის იანვარში იწურება.
წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპი საუბრობდა ომის დასრულების სურვილზე და ივარაუდა, რომ ვარაუდსაც გამოთქვამდა, რომ შესაძლებელია მისი დასრულება 24 საათში. მოგვიანებით მან აღიარა, რომ ამოცანა უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე მას ეგონა. აშშ-ის ადმინისტრაცია კვლავაც აცხადებს, რომ მზად არის შუამავლობის ძალისხმევისთვის, მაგრამ, ამავე დროს, ბოლო ხანებში აღიარებს მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობას. „დიდი შვიდეულის“ ბოლო სამიტზე ტრამპი პირველად შეუერთდა უკრაინის მხარდამჭერ განცხადებას და არა მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტას როგორც ასეთს.
ტრამპმა და პუტინმა ბოლოს 4 ივლისს ისაუბრეს ტელეფონით. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინს დაურეკავდა, თუმცა ასეთი ზარის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. კრემლი ხაზს უსვამს, რომ ორ პრეზიდენტს შორის კარგი პირადი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. ტრამპმა ასევე თქვა, რომ პუტინს „კარგად ეწყობა“, მაგრამ ამავე დროს მან რუსეთის ლიდერი დაადანაშაულა იმაში, რომ ის კეთილ სიტყვებს ამბობს, მაგრამ არაფრით არ ცვლის თავის ქცევას. კრემლი, თავის მხრივ, აშშ-ს ადანაშაულებს ანკორიჯში სავარაუდოდ ერთი წლის წინ მიღწეული გარკვეული შეთანხმებების შეუსრულებლობაში.
ფორუმი