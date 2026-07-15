ლიეტუვის პრეზიდენტი: რუსეთი ბალტიის რეგიონში ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას გეგმავს

ლიეტუვა ფლობს სადაზვერვო ინფორმაციას რუსეთის მიერ ბალტიის რეგიონში ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე თავდასხმის გეგმების შესახებ. ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ ამის შესახებ განაცხადა საინფორმაციო სააგენტოსთან BNS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ოთხშაბათს, 15 ივლისს გამოქვეყნდა.
თუმცა, მან განაცხადა, რომ არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდის ან სად შეიძლება მოხდეს ეს თავდასხმები. „ჩვენ ვიღებთ ასეთ სიგნალებს ჩვენი სადაზვერვო სამსახურებიდან. ისინი არ გვაძლევენ საშუალებას დავადგინოთ კონკრეტული ადგილმდებარეობა ან დრო, რადგან მტერს ჯერ არ დაუსრულებია დაგეგმვა; ჩვენთვის ცნობილია მხოლოდ მზადების ფაქტის ან შერჩეული სამიზნის შესახებ,“ განმარტა ნაუსედამ.
ლიეტუვის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ასეთი თავდასხმების მიზანია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფიზიკური დაზიანება და რომ მათი განხორციელება შესაძლებელია სხვადასხვა საშუალებით, როგორც ჩვეულებრივი, ასევე სხვა საშუალებებით. მისი სიტყვებით, საქმე ეხება „ყველაფერს, რამაც კი შეიძლება გააჩეროს ამ ობიექტების ფუნქციონირება“.
სიფრთხილის ზომების სახით ვილნიუსი აძლიერებს უსაფრთხოებას ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო ობიექტებში, განაცხადა ნაუსედამ.
ინტერვიუში მას პირდაპირ არ უთქვამს, რომ რუსეთის თავდასხმების სამიზნე სწორედ მისი ქვეყანა გახდება, თუმცა ივნისის ბოლოს პოლონეთმა განაცხადა, რომ დასავლეთის სპეცსამსახურები შეშფოთებული არიან ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე რუსეთიდან პროვოკაციების მზარდი რისკის გამო.
ფორუმი