აშშ-ში უცხოელ სტუდენტებსა და ჟურნალისტებს ქვეყანაში ყოფნა შეიძლება შეეზღუდოთ

აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ 16 ივლისს დაამტკიცა წესები, რომლებიც უფრო მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტების აშშ-ში ყოფნის ხანგრძლივობის შესახებ, რაც ქვეყანაში ლეგალური იმიგრაციის გამკაცრების კიდევ ერთი მცდელობაა.
ცვლილების თანახმად, რომელიც შესაძლოა სექტემბრიდან ამოქმედდეს, სტუდენტური ვიზებით მყოფი უცხოელები თავიანთი აკადემიური პროგრამის ხანგრძლივობის მიხედვით ქვეყანაში მაქსიმუმ ოთხ წლამდე ვადით დაიშვებიან.
უცხოელი ჟურნალისტები ქვეყანაში მხოლოდ 240 დღით, ანუ დაახლოებით რვა თვით დარჩებიან, თუმცა მათ შეუძლიათ 240-დღიანი ვადით გახანგრძლივება მოითხოვონ, გარდა ჩინელი ჟურნალისტებისა, რომლებსაც მხოლოდ 90 დღე ექნებათ გამოყოფილი.
ეს ნაბიჯი უფრო ფართო იმიგრაციული რეპრესიების ნაწილია, რომელიც ტრამპმა თავისი პრეზიდენტობის ცენტრალურ ელემენტად აქცია და მოიცავს როგორც აგრესიულ სამართალდამცავ ოპერაციებს დიდ ქალაქებში, ასევე ახალ შეზღუდვებს მოქალაქეობის მიღების კანონიერ გზებზე.
2025 წლის აგვისტოში სტუდენტებისა და ჟურნალისტების შესახებ წესების წარდგენის შემდეგ, სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტმა თითქმის 22 ათასი საჯარო კომენტარი მიიღო, თუმცა საბოლოოდ ის ძირითადად უცვლელად დაამტკიცა.
როდესაც ეს წესი წამოაყენა, საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა (DHS) განაცხადა, რომ უცხოელები განუსაზღვრელი ვადით ახანგრძლივებენ სწავლას, რათა ქვეყანაში დარჩენა შეძლონ „სამუდამოდ სტუდენტებად“.
დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ღია სისტემამ, რომელიც სტუდენტებისთვის 1970-იანი წლების ბოლოდან მოქმედებდა, ძირი გამოუთხარა მის უნარს, გაეკონტროლებინა ვიზის მფლობელები.
ოფიციალური მონაცემებით, შეერთებულმა შტატებმა 2023-24 სასწავლო წელს 1,1 მილიონზე მეტი საერთაშორისო სტუდენტი მიიღო, რაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე მეტია და 2023 წელს მათ აშშ-ის ეკონომიკას 50 მილიარდ დოლარზე მეტი შემატეს.
უმაღლესი განათლების ჯგუფებმა წინადადება დაგმეს, როგორც არასაჭირო ბიუროკრატიული დაბრკოლება, რომელიც შეაფერხებს ნიჭიერ სტუდენტებს, ხოლო უმაღლესი განათლებისა და იმიგრაციის საკითხებში პრეზიდენტების ალიანსმა გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ეს „ასუსტებს აშშ-ის კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების უნარს, მიიზიდონ საუკეთესო ნიჭიერი სტუდენტები“.
უნივერსიტეტები უკვე იტყობინებოდნენ საერთაშორისო ჩარიცხვების შემცირების შესახებ ტრამპის ადმინისტრაციის ადრეული ქმედებების შემდეგ, მათ შორის ათასობით სტუდენტური ვიზის გაუქმებისა და ფედერალური კვლევის დაფინანსების მილიარდობით დოლარის შეჩერების შემდეგ.
მედია ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო დაინტერესებულმა მხარეებმა, მათ შორის იაპონიის საელჩომ, მოუწოდეს DHS-ს, აშშ-ის ბიუროებში მივლინებული კორესპონდენტებისთვის ორიდან ხუთ წლამდე ყოფნის პერიოდი დაუშვას.
დეპარტამენტმა ეს წინადადებები უარყო, ისევე როგორც მოთხოვნები დაჩქარებული დამუშავებისა და ჟურნალისტების ანაზღაურების შეზღუდვის შესახებ.
ტრამპმა მსგავსი შეზღუდვების შესახებ წინადადება თავისი პირველი საპრეზიდენტო ვადის ბოლოს წამოაყენა, თუმცა მის შემდეგ, ჯო ბაიდენმა ამ იდეაზე უარი თქვა.
ეს წესი ექვემდებარება გადახედვას კონგრესის მიერ, რომელსაც რესპუბლიკელები მართავენ.
აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ 16 ივლისს დაამტკიცა წესები, რომლებიც უფრო მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტების აშშ-ში ყოფნის ხანგრძლივობის შესახებ, რაც ქვეყანაში ლეგალური იმიგრაციის გამკაცრების კიდევ ერთი მცდელობაა.
ფორუმი