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პოლიციის ძალადობის კადრების გამავრცელებელმა ციხეში შიმშილობა დაიწყო

გიორგი კვიცარიძე
გიორგი კვიცარიძე

ქუთაისის ციხეში შიმშილობს 32 წლის IT სპეციალისტი გიორგი კვიცარიძე, რომლის სახელსაც უკავშირდება დაკავებულ მოქალაქეზე პოლიციელების ძალადობის ამსახველი კადრების გავრცელება. მედიაში დედის გავრცელებული ინფორმაცია დღის ბოლოს პენიტენციურმა სამსახურმა დაუდასტურა რადიო თავისუფლებას.

„ბრალდებულმა გიორგი კვიცარიძემ 2026 წლის 15 ივლისს, 15:30 საათზე, პირად სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით (რაც თავად აქვს მითითებული მიზეზად) შიმშილობა გამოაცხადა“, - აცხადებენ ციხის ადმინისტრაციაში და დამატებით დასძენენ, რომ ის გადაყვანილია მოშიმშილე პირებისთვის განკუთვნილ საკანში.

13 ივნისს „TV პირველმა“ გადაცემაში „ნოდარ მალაძის შაბათი“ გაავრცელა პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ამსახველი ვიდეოკადრები. მოძალადე პოლიციელები, რომლებიც ოთახში მყოფ მოქალაქეს წიხლებსა და მუშტებს ურტყამდნენ, მოითხოვდნენ ინფორმაციის მიწოდებას - „დროზე თქმას“.

გიორგი კვიცარიძის დედა ამბობს, რომ მისი შვილი ამ ვიდეოკადრების მოპოვების შემდეგ დააკავეს - „ნარკოტიკები ჩაუდეს“. „TV პირველს“ ქალმა უთხრა, რომ თუკი მისი შვილი კადრებს არ გაავრცელებდა, საპატიმრო წლებს შეუმცირებდნენ. მისივე ცნობით, არსებობს ათობით მსგავსი სხვა ფაილიც.


ფორუმი

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