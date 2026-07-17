კიევში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა თავდაცვის მინისტრ მიხაილო ფედოროვის შეცვლა

რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტის ცნობით, კიევში ათასობით ადამიანი ზედიზედ მეორე დღეს გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც მიმართულია პრეზიდენტის მიერ თავდაცვის მინისტრ მიხაილო ფედოროვის შეცვლის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ.
აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები, მათ შორის უკრაინელი სკელეტონისტი ვლადისლავ ჰერასკევიჩი.
კიევში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან, ხალხი სკანდირებდა „დააბრუნეთ ფედოროვი“ და უკრაინის ჰიმნს მღეროდა.
„ინტერფაქს-უკრაინის“ ცნობით, აქციაში დაახლოებით 10 000 ადამიანი მონაწილეობდა.
ფედოროვის გადადგომის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები ასევე იმართება რამდენიმე სხვა ქალაქში, მათ შორის ლვოვში, დნეპრსა და ნიკოლაევში.
ნიკოლაევში, ქალაქის ცენტრში, დაახლოებით ასი ადამიანი შეიკრიბა და ქალაქის მთავარი საფეხმავლო ქუჩით მსვლელობით გაემართა მერიისკენ. მათ ხელში ეჭირათ მუყაოს პლაკატები წარწერით „ნიკოლაევი ფედოროვის გადადგომის წინააღმდეგია“.
16 ივლისს პრესკონფერენციაზე, რომელიც თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შემდეგ გაიმართა, ფედოროვმა მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, გენერალი ოლექსანდრ სირსკი. ფედოროვმა ასევე თქვა, რომ ის სირსკისა და გენერალური შტაბის უფროსის, ანდრი ჰნატოვის შეცვლის წინადადებით გამოვიდა.
ზელენსკიმ დაადასტურა ფედოროვსა და სირსკის შორის კონფლიქტი და აღნიშნა, რომ ის არ იხსნის შექმნილი სიტუაციისთვის პასუხისმგებლობას. მან თქვა, რომ ამჟამინდელ ვითარებაში ორივე თანამდებობის პირის ერთდროულად გათავისუფლება შეუძლებელი იქნებოდა.
35 წლის ფედოროვი უკრაინის არმიის ტექნოლოგიური მოდერნიზაციისა და უპილოტო სისტემების განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მომხრედ მიიჩნევა. მისი მხარდამჭერები ბრძოლის ველზე უკრაინის ჯარების წარმატებებს მის რეფორმებს უკავშირებენ.
ფორუმი