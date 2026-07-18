ინდოეთმა პირველი კერძო ორბიტალური რაკეტა გაუშვა კოსმოსში

ინდოეთის პირველმა კერძო ორბიტულმა რაკეტამ 18 ივლისს პირველი ფრენა შეასრულა, განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა. ეს სამხრეთ აზიის ამ დიდი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
„Skyroot Aerospace“-ის მიერ დედამიწის დაბალ ორბიტაზე მცირე თანამგზავრების გადასატანად შექმნილი რაკეტა „ვიკრამ-1“ სრიჰარიკოტაში მდებარე „სატიშ დავანის“ კოსმოსური ცენტრიდან ხმამაღალი შეძახილების ფონზე აფრინდა.
„გამარჯობა, კოსმოსო, ჩვენ მოვედით!“ - დაწერა „Skyroot Aerospace“-მა X-ზე პოსტში.
„ვიკრამ-1“-ის სიმაღლე დაახლოებით შვიდსართულიანი შენობის სიმაღლისაა და შეუძლია 350 კილოგრამამდე წონის ტვირთის გადატანა.
ინდოეთის პრემიერმინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ეს წამოწყება შეაფასა, როგორც „ინდოეთის კოსმოსური მოგზაურობის განმსაზღვრელი მომენტი“.
ინდოეთის კოსმოსური ამბიციები, რომლებიც ინდოეთის კოსმოსური კვლევების ორგანიზაციის (ISRO) ათწლეულების ინვესტიციებზეა აგებული, ბოლო წლებში დაჩქარდა.
2023 წლის აგვისტოში, ინდოეთი გახდა მეოთხე ქვეყანა, რომელმაც წარმატებით დასვა უპილოტო კოსმოსური ხომალდი მთვარეზე, რუსეთის, შეერთებული შტატების და ჩინეთის შემდეგ.
ფორუმი