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„შავი ბოლი კილომეტრებზე ჩანს“ - უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალები რუსულ Wildberries-ზე თავდასხმას ადასტურებენ

საილუსტრაციო ფოტო არქივიდან - შეტევა Wildberries-ის ობიექტზე. 2024 წელი
საილუსტრაციო ფოტო არქივიდან - შეტევა Wildberries-ის ობიექტზე. 2024 წელი

უპილოტო სისტემების ძალების პირველ ცალკეულ ცენტრში ადასტურებენ  მოსკოვის ოლქში Wildberries-ის დიდ საწყობზე დარტყმა. ამის შესახებ სამხედროების განცხადება  “ტელეგრამში” ქვეყნდება.

„უპილოტო სისტემების ძალების პირველი ცალკეული ცენტრის მუშაობის წყალობით, გიზგიზებს Wildberries-ის გიგანტური, 188 ათასი კვადრატული მეტრის ფართობის საცავი, შავი ბოლი კი კილომეტრებზე ჩანს“, - წერია ცენტრის განცხადებაში.

აღნიშნავენ ასევე, რომ - „როდესაც კარმა მუშაობს, ცეცხლმაქრები ველურ საზოგადოებას უკვე ვეღარ შველის“.

Exilenova+ და Astra თვითმხილველების მიერ გადაღებული კადრებს აქვეყნებენ. კომპანია Wildberries&Russ-მა დაადასტურა თავდასხმა თავის ლოგისტიკურ ცენტრზე. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის, ანდრეი ვორობიოვის მონაცემებით, ადგილზე 24 ადამიანი დაშავდა.

7 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა ტამბოვის ოლქში, რუსული კომპანია Wildberries-ის საცავებზე უკრაინული დრონების შეტევის შედეგად - ამის შესახებ რუსული მხარე იუწყება.

„უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებმაც Wildberries-ის საწყობზე დარტყმა განახორციელეს, მეტი მსხვერპლის გამოსაწვევად აღჭურვილი იყო დამაზიანებელი ელემენტებით“, - წერს რეგიონის ხელმძღვანელი ევგენი პერვიშოვი და თავდასხმას „არაადამიანურ ტერორისტულ შეტევას“ უწოდებს.

პერვიშოვის ინფორმაციით, სულ დაშავდა 25 ადამიანი, რომელთაგან 23 - საავადმყოფოში გადაიყვანეს. „მათგან ერთი ადამიანი ამჟამად უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია, ექვსი - მძიმედ არის, ხოლო 16-ის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ძირითადად ეს არის ნამსხვრევებით მიყენებული ჭრილობები“, - წერს პერვიშოვი ტელეგრამარხზე.

ასევე იტყობინებიან ხანძრის შესახებ ნოგინსკის ნავთობბაზაზე. რუსეთის ხელისუფლება ორ დაშავებულზე საუბრობს. ნავთობბაზის ტერიტორიაზე განთავსებულია 24 რეზერვუარი, რომელთა საერთო მოცულობა 11.5 ათას კუბურ მეტრს შეადგენს.

ფორუმი

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