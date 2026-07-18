„შავი ბოლი კილომეტრებზე ჩანს“ - უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალები რუსულ Wildberries-ზე თავდასხმას ადასტურებენ

„უპილოტო სისტემების ძალების პირველი ცალკეული ცენტრის მუშაობის წყალობით, გიზგიზებს Wildberries-ის გიგანტური, 188 ათასი კვადრატული მეტრის ფართობის საცავი, შავი ბოლი კი კილომეტრებზე ჩანს“, - წერია ცენტრის განცხადებაში.
აღნიშნავენ ასევე, რომ - „როდესაც კარმა მუშაობს, ცეცხლმაქრები ველურ საზოგადოებას უკვე ვეღარ შველის“.
Exilenova+ და Astra თვითმხილველების მიერ გადაღებული კადრებს აქვეყნებენ. კომპანია Wildberries&Russ-მა დაადასტურა თავდასხმა თავის ლოგისტიკურ ცენტრზე. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის, ანდრეი ვორობიოვის მონაცემებით, ადგილზე 24 ადამიანი დაშავდა.
7 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა ტამბოვის ოლქში, რუსული კომპანია Wildberries-ის საცავებზე უკრაინული დრონების შეტევის შედეგად - ამის შესახებ რუსული მხარე იუწყება.
„უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებმაც Wildberries-ის საწყობზე დარტყმა განახორციელეს, მეტი მსხვერპლის გამოსაწვევად აღჭურვილი იყო დამაზიანებელი ელემენტებით“, - წერს რეგიონის ხელმძღვანელი ევგენი პერვიშოვი და თავდასხმას „არაადამიანურ ტერორისტულ შეტევას“ უწოდებს.
პერვიშოვის ინფორმაციით, სულ დაშავდა 25 ადამიანი, რომელთაგან 23 - საავადმყოფოში გადაიყვანეს. „მათგან ერთი ადამიანი ამჟამად უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია, ექვსი - მძიმედ არის, ხოლო 16-ის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ძირითადად ეს არის ნამსხვრევებით მიყენებული ჭრილობები“, - წერს პერვიშოვი ტელეგრამარხზე.
ასევე იტყობინებიან ხანძრის შესახებ ნოგინსკის ნავთობბაზაზე. რუსეთის ხელისუფლება ორ დაშავებულზე საუბრობს. ნავთობბაზის ტერიტორიაზე განთავსებულია 24 რეზერვუარი, რომელთა საერთო მოცულობა 11.5 ათას კუბურ მეტრს შეადგენს.
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