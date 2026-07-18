რუსეთმა ოდესის პორტის ინფრასტრუქტურას დაარტყა, ერთი ადამიანი დაიღუპა

რუსეთმა 18 ივლისს უკრაინის ოდესის ნავსადგურის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც ანტიგუა და ბარბუდას დროშით მცურავი გემი დაზიანდა და ერთი ადამიანი დაიღუპა, თქვა ოდესის რეგიონის გუბერნატორმა ოლეჰ კიპერმა.
კიპერმა Telegram-ით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამი ადამიანი დაშავდა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები - შენობები, საცავები და
საწყობები - დაზიანდა.
18 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინამ რუსეთის მოსკოვისა და ტამბოვის ოლქებში ორ მსხვილ სავაჭრო და ასევე ნავთობის ობიექტს დაარტყა.
ფორუმი