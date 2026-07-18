გერმანიის მმართველი პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე გადადგა სუროგატი დედის გამოყენების გამო სკანდალის ფონზე

გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცის მემარჯვენე-ცენტრისტული პარტიის ცნობილმა ფიგურამ 18 ივლისს თანამდებობა დატოვა.
სკანდალი მოჰყვა მის მიერ, გერმანიაში აკრძალვის მიუხედავად, აშშ-ში სუროგატი დედის გამოყენებას.
„ბოლო დღეებში მივხვდი, რომ ჩემი პირადი ბედნიერება ჩემს ქმართან ერთად ოჯახის შექმნასა და მამობასთან, შეუთავსებელია ჩემს პოლიტიკურ თანამდებობასთან“, - წერს პარლამენტში ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის - CDU-ს ფრაქციის თავმჯდომარე იენს შპენი კოლეგებისადმი გაგზავნილ წერილში.
ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სუროგატი დედის ორსულობის გამოყენებას და ბოლოს, თებერვალში, პარტიის ყრილობაზე, გერმანიაში არსებული აკრძალვის შენარჩუნებას დაუჭირა მხარი.
მერცი მიესალმა შპენის გადადგომას და განაცხადა, რომ გადადგომის გადაწყვეტილება „სწორი და გარდაუვალი“ იყო.
შპენსა და მის ქმარს ცოტა ხნის წინ შეერთებულ შტატებში სუროგატი დედისგან ბავშვი შეეძინათ, რის შესახებაც ინფორმაცია გერმანულ მედიაში ამ კვირის დასაწყისში გავრცელდა.
ამ ამბავს მაშინვე მოჰყვა კრიტიკა CDU-ში, მათ შორის მოწოდებები შპენის გადადგომისკენ, ისევე, როგორც სხვა პოლიტიკოსების მხრიდან თვალთმაქცობაში ბრალდებები.
შაბათს, შპენმა კოლეგებს განუცხადა, რომ „წონასწორობის პოვნა სუროგაციის გზით ბავშვის გაჩენის ჩემს პირად გადაწყვეტილებასა და ჩვენი საპარლამენტო ჯგუფის თავმჯდომარის რანგში ჩემზე დაკისრებულ გასაგებ მოლოდინებს შორის უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე მე მოველოდი“.
ოპოზიციონერი კანონმდებლები მიესალმნენ შპენის გადადგომას.
CDU-ს ხანდაზმული წევრების ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ჰუბერტ ჰიუპემ, ჟურნალ Spiegel-ს განუცხადა, რომ ის „პირადად შოკირებული“ იყო შპენის გადაწყვეტილებით, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით CDU-ს „მყარი პოზიციის“ წინააღმდეგ წავიდა.
„რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ყველას სურს შვილი, მათ შორის ჰომოსექსუალ წყვილებსაც“, - თქვა ჰიუპემ, თუმცა დასძინა, რომ აქ დებატები იმაზეა, „გამოიყენებიან თუ არა ქალები როგორც ინსტრუმენტები“.
შპენთან დაახლოებულმა წყაროებმა ჟურნალ Focus-ს განუცხადეს, რომ ქალების დაცვისკენ მიმართული რეგულაციები აშშ-ში მთავარი ფაქტორი იყო წყვილის გადაწყვეტილებაში, იქ მიემართათ სუროგატი დედისთვის.
46 წლის შპენი ადრე ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა Covid-19 პანდემიის დროს, ყოფილი კანცლერის, ანგელა მერკელის მმართველობისას.
ფორუმი