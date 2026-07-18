არგენტინასა და ესპანეთს შორის მსოფლიო თასის საფინალო მატჩზე ბილეთების ფასი 10 ათას დოლარს მიუახლოვდა

ბილეთების მეთვალყურეობის სამსახურის TicketData.com-ის მონაცემებით, შესასვლელი ბილეთის ფასმა ბოლო სამი დღის განმავლობაში 34%-ით მოიმატა და შაბათს, 15:00 საათისთვის 9 627 აშშ დოლარს მიაღწია.
მას შემდეგ, რაც ორშაბათს შესასვლელი ბილეთის ფასი 6 636 დოლარამდე შემცირდა, სამი დღის საშუალო ფასი პარასკევის დილისთვის 7 612 დოლარამდე გაიზარდა.
შაბათს, მაიამიში, საფრანგეთსა და ინგლისს შორის მესამე ადგილისთვის მატჩზე ფასი 634 დოლარს შეადგენს. ის ბოლო სამი დღის განმავლობაში 50%-ით შემცირდა.
კვირას ფინალი აღმოსავლეთის დროით 15:00 საათზე დაიწყება, ნიუ-იორკის „ნიუ-ჯერსის“ სტადიონზე, მსოფლიოს ორ უძლიერეს გუნდს შორის. ის დაასრულებს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ მსოფლიო თასის ჩემპიონატს, რომელსაც, როგორც თეთრი სახლი ადასტურებს, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაესწრება.
ფინალურ მატჩზე დასასწრები ბილეთების ფასმა პიკს ჯერ კიდევ ოქტომბერში მიაღწია და 13 650 დოლარი შეადგინა, ერთი თვის შემდეგ კი 6 336 დოლარამდე ჩამოვიდა.
11 ივნისს, ტურნირის დაწყებისას, მან ისევ გადააჭარბა 8 000 აშშ დოლარს, ხოლო 23 ივნისს 12 129 აშშ დოლარს მიაღწია, შემდეგ კი კვლავ შემცირდა.
16 ქალაქში გამართული 102 მატჩის შედეგად, ბილეთის საშუალო ფასი 916 დოლარი იყო.
ფორუმი