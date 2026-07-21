23 ივლისიდან რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იწყება - პროექტი ₾20 მლნ ჯდება

თბილისის მერმა კახა კალაძემ 21 ივლისს განაცხადა, რომ ეს იქნება გამზირის „სრული რეაბილიტაციის პროექტი“, - მისი ერთ-ერთი საარჩევნო დაპირება, რომლის შესრულებაც გადაიდო.
დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე კალაძემ თქვა, რომ 23 ივლისს, ღამის 00:00 საათზე ყველა სახის საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება.
რეაბილიტაციის დასრულების თარიღად მან 2026 წლის ნოემბრის ბოლო დაასახელა.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ტერიტორიის რეაბილიტაცია თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე.
- რუსთაველის გამზირი არის ადგილი, რომელიც ყველაზე ხშირად იქცევა ხოლმე ხელისუფლების მიღებული გადაწყვეტილებების საპროტესტო სივრცედ, - 600 დღეზე მეტია, სწორედ ეს ადგილია უწყვეტი საპროტესტო აქციების ეპიცენტრი;
- კახა კალაძემ ჯერ კიდევ 2023 წლის ნოემბერში განაცხადა, რომ რუსთაველის გამზირის სამუშაოები 2024 წლიდან დაიწყებოდა. მაშინ მან თქვა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორ წელზე მეტხანს გაგრძელდებოდა;
- ბოლოს სამუშაოები 2025 წელს იგეგმებოდა, თუმცა 24 მარტს კალაძემ თქვა, რომ პროექტი 2026 წლამდე გადაიდო.
ვინ არის კონტრაქტორი
რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერში, - რომლის სავარაუდო ღირებულებაც 20 მილიონ ლარამდეა, - 2026 წლის ივლისის დასაწყისში გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს „სმარტ სოლუშენსი“.
სამეწარმეო რეესტრის თანახმად, ეს არის 2015 წელს რეგისტრირებულია კომპანია, რომელსაც ფლობს ლევან გოგსაძე.
კომპანიის დირექტორები არიან ის და გურამ კეკუა.
კომპანიას, შესყიდვების საიტზე გამოქვეყნებული კონტრაქტების თანახმად, 30 მილიონ ლარზე მეტის ღირებულების არაერთი კონტრაქტი აქვს შესრულებული.
პროექტი სამ ნაწილად
ტენდერების საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმადვე, პროექტი სამ ნაწილადაა დაყოფილი და ამ კომპანიასთან სამი კონტრაქტია დადებული:
- თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან სავაჭრო ცენტრ „მერნამდე“;
- „მერნიდან“ - ბესიკის ქუჩამდე;
- ბესიკის ქუჩიდან - თავისუფლების მოედნამდე.
კალაძის თქმით, სარეაბილიტაციო არეალი მოიცავს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ ტერიტორიას, სულ 2 კილომეტრამდე გზის სავალ ნაწილს.
რა გაკეთდება - კალაძის დაპირება
21 ივლისს კახა კალაძემ განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე განახლდება მიწისქვეშა კომუნიკაციები:
- შეიცვლება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალური სისტემები;
- ასევე, საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში;
- დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნებიც.
განახლდება გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარი, „სრულად შეიცვლება“ გარე განათების ქსელი, განახლდება „მწვანე სივრცეები“ და დაირგვება ახალი ხე-მცენარეები.
„მოეწყობა მიწისზედა ქვეითთა გადასასვლელები, დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები, დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშვნები და გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის“, - განაცხადა კახა კალაძემ.
სატრანსპორტო სქემაც დროებით იცვლება
მერიის ცნობით, საავტომობილო მოძრაობის შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით:
- პეტრე მელიქიშვილის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ ივანე თარხნიშვილის, ვასილ ბარნოვის, კოტე მაყაშვილის, პოლიკარპე კაკაბაძის, დანიელ ჭონქაძის, ამაღლების, ლადო ასათიანისა და შალვა დადიანის ქუჩების გამოყენებით;
- ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები შემოვლას შეძლებენ რევაზ თაბუკაშვილისა და სანდრო ინაშვილის ქუჩების, პირველი რესპუბლიკის მოედნის, გიორგი ახვლედიანისა და ნიკო ნიკოლაძის ქუჩების გავლით;
- მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩიდან რუსთაველის გამზირისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ რევაზ თაბუკაშვილის, რევაზ ლაღიძის, მარი ბროსეს ქუჩებისა და ზვიად გამსახურდიას სახელობის სანაპიროს საშუალებით;
- ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა - ვანო სარაჯიშვილის ქუჩიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის კვეთამდე გახდება ორმხრივი.
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