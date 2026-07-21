ისრაელის საჰაერო დარტყმას ღაზაში ექვსსულიანი ოჯახი ემსხვერპლა, იუწყებიან მედიკოსები

ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად 21 ივლისს ღაზაში დაიღუპნენ მამა, მისი ცოლი და ოთხი შვილი, მათ სახლს კი ცეცხლი გაუჩნდა, განაცხადეს ჯანდაცვის წარმომადგენლებმა.
ეს არის ბოლო სისხლიანი თავდასხმა ღაზაში, ცხრა თვეზე მეტი ხნის წინ აშშ-ის მხარდაჭერით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ.
მედიკოსების თქმით, საბრას უბანში მდებარე სახლზე ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად დაიღუპნენ დედა, მამა და მათი სამი შვილი.
ისრაელის სამხედროებმა დაადასტურეს დარტყმა და განაცხადეს, რომ მათი სამიზნე იყო ჰამასის (აშშ-სა და ევროკავშირში აღიარებულია ტერორისტულად) მებრძოლი და ისინი ჯერ კიდევ იძიებენ თავდასხმის შედეგებს.
სააგენტო Reuters-ის მიერ მოპოვებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ ცდილობენ მაშველები სახლში ხანძრის ჩაქრობას და თეთრ ნაჭერში გახვეული ცხედრების გამოტანას.
ოჯახის პაპამ Reuters-ს უთხრა, რომ აფეთქება მაშინ მოხდა, როდესაც ყველას ეძინა.
ისრაელის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მათ მოკლეს ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის ოთხი მებრძოლი, რომელთაგან სამი, მათი თქმით, მონაწილეობდა 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმაში, რომელსაც ღაზის ომი მოჰყვა.
21 ივლისს ისრაელის საჰაერო დარტყმა განხორციელდა ავტომობილზე ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და სხვები დაშავდნენ, განაცხადეს პალესტინელმა ექიმებმა. ისრაელის სამხედროებმა ინციდენტზე კომენტარი არ გააკეთეს.
ღაზის ჯანდაცვის ოფიციალური პირების ცნობით, ისრაელსა და ჰამასის მებრძოლებს შორის ოქტომბრის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, ისრაელის თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვს 1160-ზე მეტი პალესტინელი, ძირითადად მშვიდობიანი მოქალაქეები, შეემატა.
ჰამასი, როგორც წესი, დანაკარგებზე მონაცემებს არ ავრცელებს.
ცეცხლის შეწყვეტის შედეგად სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები შეჩერდა, მაგრამ ისრაელის თითქმის ყოველდღიური დარტყმები არ შეწყვეტილა.
ისრაელი აცხადებს, რომ ის მებრძოლებს ესხმის თავს.
იმავე პერიოდში ღაზაში მებრძოლებმა ოთხი ისრაელელი ჯარისკაცი მოკლეს.
შუამავლები, მათ შორის ეგვიპტე, კატარი, თურქეთი და შეერთებული შტატები, ცდილობდნენ აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ღაზაში კონფლიქტის დასრულების გეგმის წინ წაწევას, რომელიც ჰამასის განიარაღებას და ისრაელის ჯარების გაყვანას ითვალისწინებს, მაგრამ წინსვლა არ არის.
ისრაელმა ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედება ღაზის სექტორში 2023 წელს მას შემდეგ დაიწყო, რაც მებრძოლებმა ჰამასის მეთაურობით სამხრეთ ისრაელში მოაწყვეს ოპერაცია, რომელსაც ემსხვერპლა 1200 ადამიანი, დაახლოებით 250 კი მძევლად აიყვანეს.
ღაზის ჯანდაცვის ოფიციალური პირების თქმით, ისრაელის შემდგომმა თავდასხმებმა 73 ათასზე მეტი პალესტინელი იმსხვერპლა. თითქმის მთლიანად განადგურებული ღაზის მოსახლეობის თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ამჟამად მძიმე ჰუმანიტარულ პირობებში ცხოვრობს სანაპირო ზოლის გასწვრივ მდებარე პატარა ზოლზე, ძირითადად დროებით კარვებში ან დაზიანებულ შენობებში.
ფორუმი