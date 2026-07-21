მერცი: ვრცლად ვესაუბრე აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ენერგეტიკის სფეროში კავშირების გაღრმავებაზე

„ჩვენ ვაპირებთ გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა - განსაკუთრებით ენერგეტიკის სექტორში - მომდევნო წლებში. გერმანიის პერსპექტივიდან გამომდინარე, ჩვენ დიდი ინტერესი გვაქვს ჩვენი იმპორტის დივერსიფიკაციაში, კერძოდ, გაზის იმპორტის“, - განაცხადა მერცმა.
მერცის და ალიევის შეხვედრამდე, 20 ივლისს, ემიგრაციაში მყოფმა აზერბაიჯანელმა რეჟისორმა, „დაუმორჩილებელი ოთახის თეატრის“ (ADO) დამფუძნებელმა, ელმინ ბადალოვმა, ევროპის ინსტიტუტებსა და სახელმწიფოთა მეთაურებს ღია წერილით მიმართა. იგი ევროპას მოუწოდებს, ეკონომიკური და სტრატეგიული ინტერესებისთვის არ დახუჭოს თვალი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე.
აზერბაიჯანში პოლიტიკური უფლებები მნიშვნელოვნად შეზღუდულია. სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგში, მათ შორის Freedom House-ის ანგარიშებში, აზერბაიჯანი ერთ-ერთ ყველაზე არათავისუფალ ქვეყნადაა მიჩნეული.
ფორუმი