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საფრანგეთმა ირანის საქმეთა დროებით რწმუნებული გამოიძახა დიპლომატიური დავის გამო

ირანის და საფრანგეთის პრეზიდენტების ებრაჰიმ რაისის და ემანუელ მაკრონის შეხვედრა ნიუ-იორკში. 19 ივნისი, 2016 წელი (არქივი)
ირანის და საფრანგეთის პრეზიდენტების ებრაჰიმ რაისის და ემანუელ მაკრონის შეხვედრა ნიუ-იორკში. 19 ივნისი, 2016 წელი (არქივი)

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ირანის საქმეთა დროებით რწმუნებული გამოიძახა 21 ივლისს, ორი დღის შემდეგ მას მერე, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის უსაფრთხოების სამსახურებმა თეირანში საფრანგეთის საელჩოს თანამშრომლები დააკავეს და ფიზიკურად დააშინეს.

„საფრანგეთი ირანის ხელისუფლებისგან მოელის, რომ ნათელს მოჰფენს ამ ინციდენტს, დასჯის დამნაშავეებს და უზრუნველყოფს მისი შენობებისა და პერსონალის უსაფრთხოებას, თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად“, - განაცხადა სამინისტრომ.

ირანსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობა დაძაბულია. პარიზმა მკაცრი პოზიცია დაიკავა სანქციების მოხსნის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, თუ ირანი და აშშ შეთანხმებას მიაღწევდნენ.

თუმცა დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიისგან განსხვავებით, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რამდენჯერმე ესაუბრა თავის ირანელ კოლეგას.


ფორუმი

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