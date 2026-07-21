ტრამპი ირანის ბირთვული საცავის დაბომბვით იმუქრება. ირანში ორი კაცი ჩამოახრჩვეს

„ნებისმიერ ობიექტს, სადაც თუნდაც გაიფიქრებენ ბირთვულ პროგრამაზე, ჩვენ ძალიან, ძალიან ძლიერ დარტყმას მივაყენებთ“, - თქვა ტრამპმა.
მთა მდებარეობს ატომურ ობიექტთან ახლოს ნათანზში, რომელიც დარტყმების შედეგად სერიოზულად დაზიანდა. თუმცა, არც აშშ-ს და არც ისრაელს საკუთრივ მთის კომპლექსი ჯერ არ დაუბომბავს. როგორც ამტკიცებენ, მთის მასივში განლაგებულია გვირაბებისა და ბუნკერების კომპლექსები, სადაც ირანის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ გასულ შემოდგომაზე ცენტრიფუგების ნაწილი გადაიტანა ურანის გამდიდრებისთვის.
სამშაბათს ტრამპი თეთრ სახლში ლიბანის პრეზიდენტს, ჯოზეფ აუნს შეხვდა. განხილულ თემებს შორის იყო ისრაელის ჯარების შესაძლო გაყვანა ლიბანის სამხრეთიდან და „ჰეზბოლას“ განიარაღება, რომელიც აშშ-სა და ისრაელის მიერ ტერორისტულ დაჯგუფებად არის მიჩნეული (ეს რადიკალური პროირანული პოლიტიკური პარტია და გასამხედროებული დაჯგუფება ლიბანში კანონიერად მოქმედებს; ევროკავშირი ტერორისტულ დაჯგუფებად მხოლოდ მის შეიარაღებულ ფრთას მიიჩნევს).
ისრაელმა და ლიბანმა ადრე აშშ-ის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის თანახმადაც ისრაელის ძალები გავიდნენ ლიბანის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე რაიონიდან, რომლებიც, გეგმის მიხედვით, ლიბანის ძალებმა უნდა დაიკავონ და არა "ჰეზბოლას" მებრძოლებმა. დაჯგუფება უარყოფს სამშვიდობო გეგმას და აცხადებს, რომ განიარაღებას არ აპირებს.
აუნი "ჰეზბოლას" განიარაღებას უჭერს მხარს, თუმცა გაურკვეველია, აქვს თუ არა ლიბანის ხელისუფლებას ამის მიღწევის საშუალება. ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია მზადაა, საჭიროების შემთხვევაში დაჯგუფების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებისთვის.
ტრამპს ასევე ჰკითხეს საუდის არაბეთის ნავსადგურების ბლოკადის შესახებ, რომლის შესახებაც ადრე განაცხადეს ირანის მოკავშირეებმა, „ანსარ ალაჰის“ დაჯგუფების ჰუთებმა, რომლებიც იემენის ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებენ. აშშ-ის პრეზიდენტის თქმით, თუ ჰუთები რეალურად განახორციელებენ თავიანთ მუქარას, შეერთებულ შტატებს მოუწევს „ამ საკითხის მოგვარება“.
21 ივლისს, უფრო ადრე, აშშ-ის პრეზიდენტმა სოციალურ მედია პლატფორმა Truth Social-ზე დაგმო ირანის ხელისუფლება ორი მომიტინგის სიკვდილით დასჯისთვის.
19 ივლისს ირანის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ იანვრის საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე, ერფან ესფანდიარი და გოლ მოჰამად მოჰამადი ჩამოახრჩვეს.
ფორუმი