„გუშინდელი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, როგორც საჩვენებელი და უპასუხისმგებლო“, - განუცხადა სტრიტინგმა ჟურნალისტებს ინციდენტთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე.
„ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთი ასე იქცევა და გულწრფელად რომ ვთქვათ, ეს არის აისბერგის მწვერვალი იმ ყოველდღიური საფრთხეებისა, რომელთა წინაშეც დგას ეს ქვეყანა და ჩვენი მოკავშირეები“.
მანამდე მინისტრმა დაადასტურა, რომ რუსეთის საზღვაო ფლოტის ხომალდმა ჩაატარა „ხანმოკლე წვრთნა საბრძოლო იარაღების გამოყენებით“ საერთაშორისო წყლებში, დაახლოებით 40 საზღვაო მილის დაშორებით პლიმუთიდან სამხრეთით, ინგლისის სამხრეთ-დასავლეთში. მან განაცხადა, რომ წვრთნების დროს დაცული იყო საზღვაო უსაფრთხოების სტანდარტული პროცედურები.
დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის ახალი მინისტრი რუსეთის სამხედრო წვრთნებს დიდი ბრიტანეთის სანაპიროსთან „უპასუხისმგებლოს“ უწოდებს
21 ივლისს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის ახალმა მინისტრმა, უეს სტრიტინგმა, განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან ინგლისის სანაპიროსთან საბრძოლო წვრთნების ჩატარება „უპასუხისმგებლო“ იყო.
ფორუმი