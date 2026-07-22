„დუმბაძეს როგორ აგინე“ - აქციების მონაწილე კომიკოსს სახლთან სამმა კაცმა სცემა

როგორც რადიო თავისუფლებას მისმა მეგობრებმა განუცხადეს, ოქრიაშვილს სცემეს 22 ივლისს, გვიან საღამოს, ვაკეში, საცხოვრებელი სახლის სიახლოვეს.
ოქრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას ტელეფონით უთხრა, რომ ამჟამად იგი კლინიკაშია.
რადიო თავისუფლება ცდილობს შსს-სთან გარკვევას, დაიწყეს თუ არა გამოძიება და მუხლით.
„ნოდარ დუმბაძეს როგორ ეხები“
თვითმხილველის გადაღებულ ვიდეოში ისმის, რომ ერთ-ერთი თავდამსხმელი მას ეუბნება: „ნოდარ დუმბაძეს აგინე... ნოდარ დუმბაძეს როგორ ეხები, შე **ეო“.
- ოქრიაშვილმა 19 ივლისს ჩაწერა ვიდეო, რომელშიც ამბობს, რომ „ქართული ოცნების“ პროპაგანდა მას აშავებდა და ადამიანებს მის წინააღმდეგ აქეზებდა.
- საუბარია ვიდეოზე, სადაც ოქრიაშვილი მწერალ ნოდარ დუმბაძეს ახსენებს და უცენზურო სიტყვას იყენებს.
- 19 ივლისს მან განმარტა, რომ ამ ვიდეოში „გინება კი არ არის, ჰიპოთეტურად ვლაპარაკობთ და ყველაზე აბსურდული, რაც მახსენდება მაგ მომენტში, ვამბობ ნოდარ დუმბაძეს“. ჩანაწერი ერთ-ერთი „სტენდაპ-შოუდან“ არის ამოჭრილი.
ონისე ოქრიაშვილს აქციების არაერთმა მონაწილემ და საჯარო ფიგურამ გამოუცხადა სოლიდარობა, მათ თანახმად, „გაშავების კამპანიის“ ფონზე.
მაგალითად, იუტუბერმა, „არაფერი სასაცილოს“ წამყვანმა ბექა ყორშიამ 21 ივლისს დაწერა: „მეგონა, მის წინააღმდეგ წამოწყებული ეს კამპანია მალევე მიცხრებოდა, მაგრამ აგერ მესამე დღეა, დასასრული არ უჩანს. ტვ იმედი, რუსთავი 2 და პოსტივი ორკესტრირებულად უტევენ. გუშინ დილის, შუა დღის და მთავარ გამოშვებებში ამაზე იყო ლაპარაკი“.
„ამას დამატებული ასობით ტროლგვერდი. ჩვენ ვუყურებთ, როგორ უნდათ, გაანადგურონ ადამიანი მორალურად. როგორ გეშავენ მთელს ქვეყანას მის წინააღმდეგ. ამ საფრთხის წინაშე დგას ყველა, ვინც წინააღმდეგობაშია. საერთოდ არავინ არის დაცული“, - წერდა ყორშია.
ფორუმი